Çinli Robot A2, 106 Kilometrelik Aralıksız Yürüyüşle Dünya Rekoru Kırdı

Metehan Bozkurt
23.11.2025 - 09:03

Çinli teknoloji şirketi AgiBot’un geliştirdiği A2 insansı robot, Suzhou’dan Şanghay’a uzanan 106 kilometrelik parkuru üç gün boyunca kesintisiz yürüyerek tamamladı. Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen onaylanan bu başarı, robotik teknolojinin dayanıklılık ve denge kabiliyeti açısından ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. Şirket, yürüyüş sırasında robotun bir an bile kapanmamasının, kullanılan değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Çin merkezli teknoloji şirketi AgiBot’un geliştirdiği insansı robot A2, Suzhou–Şanghay arasındaki toplam 106 kilometrelik rotayı hiç durmadan tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru’nun yeni sahibi oldu.

Şirket, üç gün süren yürüyüş boyunca robotun tek bir kez bile kapanmadığını, bunun da değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde mümkün olduğunu açıkladı.

Guinness yetkilileri, A2’yi “bir insansı robot tarafından gerçekleştirilen en uzun yürüyüş” kategorisinde resmi olarak tescilledi. AgiBot Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuang, yürüyüşün robot teknolojisinin dayanıklılık, denge kontrolü ve donanım güvenilirliği konusunda ulaştığı seviyeyi göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

175 cm boyunda ve 55 kg ağırlığındaki A2, yalnızca hareket kabiliyetiyle değil, aynı zamanda metin, ses ve görüntü verilerini analiz edebilen yapay zeka destekli algılama sistemiyle de dikkat çekiyor.

Hassas motor kontrolü gerektiren iğneye iplik geçirme gibi ince işleri bile yüksek doğrulukla yerine getirebiliyor. AgiBot’un ürün ailesi A2 Max, A2-W, X1 ve X1-W gibi farklı kullanım alanlarına yönelik diğer modelleri de içeriyor.

A2’nin yürüyüş rotası; şehir yolları, sahil şeritleri, köprüler, eğimli zeminler, engelli yönlendirme taşları ve düşük ışıklı bölgeler gibi pek çok farklı yüzeyden oluşuyordu. Şirket, robotun güzergâh boyunca tüm trafik kurallarına eksiksiz uyduğunu özellikle vurguladı.

Üç günlük yürüyüşün ardından robotta yalnızca ayak tabanındaki kauçuk kaplamada hafif bir aşınma tespit edildi.

Mekanik sistemde ya da sensörlerde herhangi bir arıza görülmedi. AgiBot, kullanılan robotun seri üretim ticari modelolduğunu ve özel bir ayarlama yapılmadığını belirtiyor. Navigasyon için çift GPS modülü, LIDAR sensörleri ve kızılötesi derinlik kameraları birlikte çalışarak değişken ışık koşullarında bile kesintisiz ve doğru konumlandırma sağladı.

Şanghay’daki bitiş noktasında A2, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Yolculuğu “unutulmaz bir deneyim” olarak tanımlayan robot, esprili bir şekilde “Sanırım artık yeni bir ayakkabıya ihtiyacım var” dedi.

AgiBot, yıl içinde bin adetten fazla A2 modelini ticari olarak teslim ettiğini duyurdu. Robotun çok dilli iletişim, yüz tanıma, hafıza oluşturma, otonom yönlendirme ve raporlama gibi gelişmiş özelliklere sahip olduğu da şirketin açıklamaları arasında yer aldı.

Kedi Topu

😡😡😡

Kedi Topu

🤢🤢🤮🤮

yaren

Kemal Kılıçdaroğlu da 420 km yolu 25 günde bitirmişti Tek rakibi Kılıçdaroğlu