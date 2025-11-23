Çinli Robot A2, 106 Kilometrelik Aralıksız Yürüyüşle Dünya Rekoru Kırdı

Şirket, üç gün süren yürüyüş boyunca robotun tek bir kez bile kapanmadığını, bunun da değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde mümkün olduğunu açıkladı.

Guinness yetkilileri, A2’yi “bir insansı robot tarafından gerçekleştirilen en uzun yürüyüş” kategorisinde resmi olarak tescilledi. AgiBot Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuang, yürüyüşün robot teknolojisinin dayanıklılık, denge kontrolü ve donanım güvenilirliği konusunda ulaştığı seviyeyi göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.