Çinli Robot A2, 106 Kilometrelik Aralıksız Yürüyüşle Dünya Rekoru Kırdı
Çinli teknoloji şirketi AgiBot’un geliştirdiği A2 insansı robot, Suzhou’dan Şanghay’a uzanan 106 kilometrelik parkuru üç gün boyunca kesintisiz yürüyerek tamamladı. Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen onaylanan bu başarı, robotik teknolojinin dayanıklılık ve denge kabiliyeti açısından ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. Şirket, yürüyüş sırasında robotun bir an bile kapanmamasının, kullanılan değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
175 cm boyunda ve 55 kg ağırlığındaki A2, yalnızca hareket kabiliyetiyle değil, aynı zamanda metin, ses ve görüntü verilerini analiz edebilen yapay zeka destekli algılama sistemiyle de dikkat çekiyor.
Üç günlük yürüyüşün ardından robotta yalnızca ayak tabanındaki kauçuk kaplamada hafif bir aşınma tespit edildi.
