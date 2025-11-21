Gradina Sınır Kapısında 239 Gram Altın Ele Geçirildi: Yolculara Para Cezası Verildi
Sırbistan’ın Gradina sınır kapısında gümrük memurları ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında dikkat çekici bir operasyon yapıldı. Bir aracın içinden, bir sweatshirt’e sarılı 239 gram altın çıktı. Yolculara para cezası uygulanırken, altınlara da gümrük tarafından el konuldu.
Sırbistan Gradina sınır kapısında gümrük ve polis ekipleri, bir aracın içindeki altın kaçakçılığı girişimini ortaya çıkardı.
Altınlar Profesyonelce Gizlenmiş
