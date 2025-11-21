Gradina Sınır Kapısında 239 Gram Altın Ele Geçirildi: Yolculara Para Cezası Verildi

Ele geçirilen ziynet eşyaları arasında 11 bilezik, 9 yüzük, 6 kolye ve 2 çift küpe yer alıyor. Gümrük yetkilileri, altınların piyasa değerinin yaklaşık 12 bin Euro olduğunu belirtti. Altınların, profesyonel yöntemlerle saklanmış olması dikkat çekti.

Kaçakçılara Para Cezası Verildi!

Olayla ilgili olarak yolculara idari para cezası uygulandı ve tüm altınlara gümrük tarafından el konuldu. Yetkililer, sınır kapılarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.