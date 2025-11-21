onedio
Gradina Sınır Kapısında 239 Gram Altın Ele Geçirildi: Yolculara Para Cezası Verildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 14:56

Sırbistan’ın Gradina sınır kapısında gümrük memurları ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında dikkat çekici bir operasyon yapıldı. Bir aracın içinden, bir sweatshirt’e sarılı 239 gram altın çıktı. Yolculara para cezası uygulanırken, altınlara da gümrük tarafından el konuldu.

Sırbistan Gradina sınır kapısında gümrük ve polis ekipleri, bir aracın içindeki altın kaçakçılığı girişimini ortaya çıkardı.

Yapılan incelemede, aracın ön koltukları arasına yerleştirilmiş bir çantada, bir sweatshirt’e sarılı 239 gram 14 ayar altın takı bulundu.

Altınlar Profesyonelce Gizlenmiş

Ele geçirilen ziynet eşyaları arasında 11 bilezik, 9 yüzük, 6 kolye ve 2 çift küpe yer alıyor. Gümrük yetkilileri, altınların piyasa değerinin yaklaşık 12 bin Euro olduğunu belirtti. Altınların, profesyonel yöntemlerle saklanmış olması dikkat çekti.

Kaçakçılara Para Cezası Verildi!

Olayla ilgili olarak yolculara idari para cezası uygulandı ve tüm altınlara gümrük tarafından el konuldu. Yetkililer, sınır kapılarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
xxx

Vay canına büyük balık yakalamışsınız vesselam, cin mübarek Nikola Tesla'nın çocukları sonuçta, ekonomileri büyük resesyondan kurtuldu... Hadi lan oradan yon... Devamını Gör