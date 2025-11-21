Çocuğunuza Asla Vermeyin: Ünlü Diyetisyen En Sağlıksız Balığı Açıkladı

Diyetisyen, pratik ve hızlı bir seçenek gibi görünse de bu ürünlerin içerik açısından sağlıksız olduğunu belirtti. Paylaşımında, “Çocuğunuza ne verdiğinizi bir düşünün. Balığı bu şekilde tüketmelerine izin vermektense hiç yememeleri daha iyi. Bu ürünler tam anlamıyla çöp.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, hazır balık ürünlerinin genellikle un, nişasta, tuz, şeker, renklendirici ve lezzet artırıcılarla dolu olduğunu vurguluyor. Ayrıca derin yağda kızartıldıklarında kalorilerinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekiyor; 100 gramlık bir porsiyon, yaklaşık 280 kalori içeriyor.

Peki çocuklar için hangi balıklar daha sağlıklı? Dr. Stolińska ve diğer beslenme uzmanları, temiz sulardan gelen, az işlenmiş balıkları tercih etmeyi öneriyor. Özellikle Mezgit, uygun fiyatı ve yüksek besin değeri ile ailelerin çocukları için güvenle seçebileceği bir alternatif olarak öne çıkıyor.