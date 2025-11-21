onedio
Çocuğunuza Asla Vermeyin: Ünlü Diyetisyen En Sağlıksız Balığı Açıkladı

Çocuğunuza Asla Vermeyin: Ünlü Diyetisyen En Sağlıksız Balığı Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 13:15

Çocuklar arasında oldukça popüler olan bazı balık ürünleri, içerik açısından sağlık riskleri taşıyabiliyor. Ünlü diyetisyen Dr. Hanna Stolińska, özellikle marketlerde sıkça tercih edilen işlenmiş balıkları hedef alarak aileleri uyardı. Dr. Stolińska, pratik görünse de bazı ürünlerin besin değeri açısından yetersiz olduğunu ve çocuklara verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/fish-...
Çocuklar arasında çok sevilen bazı balık ürünleri, beslenme uzmanları tarafından dikkatle seçilmediğinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Çocuklar arasında çok sevilen bazı balık ürünleri, beslenme uzmanları tarafından dikkatle seçilmediğinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Diyetisyen Dr. Hanna Stolińska, özellikle marketlerde sıkça tercih edilen bazı işlenmiş balık ürünleri hakkında uyarılarda bulundu.

Dr. Stolińska'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda öne çıkan ürün, çocukların favorisi olan balık çubukları (fish fingers/kroket) oldu.

Dr. Stolińska’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda öne çıkan ürün, çocukların favorisi olan balık çubukları (fish fingers/kroket) oldu.

Diyetisyen, pratik ve hızlı bir seçenek gibi görünse de bu ürünlerin içerik açısından sağlıksız olduğunu belirtti. Paylaşımında, “Çocuğunuza ne verdiğinizi bir düşünün. Balığı bu şekilde tüketmelerine izin vermektense hiç yememeleri daha iyi. Bu ürünler tam anlamıyla çöp.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, hazır balık ürünlerinin genellikle un, nişasta, tuz, şeker, renklendirici ve lezzet artırıcılarla dolu olduğunu vurguluyor. Ayrıca derin yağda kızartıldıklarında kalorilerinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekiyor; 100 gramlık bir porsiyon, yaklaşık 280 kalori içeriyor.

Peki çocuklar için hangi balıklar daha sağlıklı? Dr. Stolińska ve diğer beslenme uzmanları, temiz sulardan gelen, az işlenmiş balıkları tercih etmeyi öneriyor. Özellikle Mezgit, uygun fiyatı ve yüksek besin değeri ile ailelerin çocukları için güvenle seçebileceği bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
tk6

Ağır metal içeriği yüksek olan büyük dip balıkları (örneğin kılıç balığı ve ton balığı) fazla tüketilmemelidir