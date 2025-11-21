Çocuğunuza Asla Vermeyin: Ünlü Diyetisyen En Sağlıksız Balığı Açıkladı
Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/fish-...
Çocuklar arasında oldukça popüler olan bazı balık ürünleri, içerik açısından sağlık riskleri taşıyabiliyor. Ünlü diyetisyen Dr. Hanna Stolińska, özellikle marketlerde sıkça tercih edilen işlenmiş balıkları hedef alarak aileleri uyardı. Dr. Stolińska, pratik görünse de bazı ürünlerin besin değeri açısından yetersiz olduğunu ve çocuklara verilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Çocuklar arasında çok sevilen bazı balık ürünleri, beslenme uzmanları tarafından dikkatle seçilmediğinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
Dr. Stolińska’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda öne çıkan ürün, çocukların favorisi olan balık çubukları (fish fingers/kroket) oldu.
Ağır metal içeriği yüksek olan büyük dip balıkları (örneğin kılıç balığı ve ton balığı) fazla tüketilmemelidir