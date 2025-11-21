Isıtıcıyı Açmadan Çamaşırları Jet Hızında Kurutan 2 Dakikalık Yöntem Açıklandı

Öyle ekstra bir cihaz, ısıtıcı falan da gerekmiyor.

Lenor’un çamaşır uzmanlarının paylaştığı bilgiye göre işin püf noktası şu:

Çamaşırları makineden çıkarırken güçlü bir şekilde hızlıca silklemek.

Bu basit hareket, kumaştaki fazla suyun bir kısmını atıyor ve liflerin daha çabuk hava almasını sağlıyor. Eğer makinenizin ayarı uygunsa, bunu bir de ekstra sıkma programıyla desteklediğinizde çamaşırlar gözle görülür şekilde daha hızlı kuruyor.

Tabii küçük bir not! Kumaş etiketini kontrol etmek şart. Her parça o kadar sert sıkmaya ya da silkmeye uygun değil.

Uzmanlar ayrıca çamaşırları makinede bekletmenin ya da sepete tıkmanın o meşhur “rutubet kokusunun” ana nedeni olduğunu söylüyor. O yüzden yıkama biter bitmez asmak çok önemli. Evde yer yoksa da perde kornişi bile geçici askı alanı olarak iş görüyor.