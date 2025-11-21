onedio
article/comments
Isıtıcıyı Açmadan Çamaşırları Jet Hızında Kurutan 2 Dakikalık Yöntem Açıklandı

Isıtıcıyı Açmadan Çamaşırları Jet Hızında Kurutan 2 Dakikalık Yöntem Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 07:51

Kış aylarında evde çamaşır kurutmak, özellikle ısıtıcı kullanılmadığında oldukça zaman alıcı bir süreç olabiliyor. Ancak çamaşır uzmanlarının paylaştığı 2 dakikalık basit bir yöntem, bu süreci önemli ölçüde hızlandırıyor. Ekstra bir cihaz gerektirmeyen bu uygulama, çamaşırların daha hızlı ve taze bir şekilde kurumasını sağlıyor.

Kış aylarında evde çamaşır kurutmak tam bir sabır testi…

Kış aylarında evde çamaşır kurutmak tam bir sabır testi…

Evin soğuğu ayrı, kaloriferlerin kapalı olması ayrı derken, makineden çıkan çamaşırların günlerce askıda asılı kalması kimsenin hoşuna gitmiyor. Üstelik uzun süre kurumayan giysiler hem kötü kokuyor hem de evde nem ve küf riskini artırıyor.

Ama çamaşır uzmanlarının söylediğine göre, makineden çıkarır çıkarmaz yapacağınız 2 dakikalık minicik bir işlem, kuruma süresini ciddi şekilde kısaltıyor.

Ama çamaşır uzmanlarının söylediğine göre, makineden çıkarır çıkarmaz yapacağınız 2 dakikalık minicik bir işlem, kuruma süresini ciddi şekilde kısaltıyor.
Öyle ekstra bir cihaz, ısıtıcı falan da gerekmiyor.

Öyle ekstra bir cihaz, ısıtıcı falan da gerekmiyor.

Lenor’un çamaşır uzmanlarının paylaştığı bilgiye göre işin püf noktası şu:

Çamaşırları makineden çıkarırken güçlü bir şekilde hızlıca silklemek.

Bu basit hareket, kumaştaki fazla suyun bir kısmını atıyor ve liflerin daha çabuk hava almasını sağlıyor. Eğer makinenizin ayarı uygunsa, bunu bir de ekstra sıkma programıyla desteklediğinizde çamaşırlar gözle görülür şekilde daha hızlı kuruyor.

Tabii küçük bir not! Kumaş etiketini kontrol etmek şart. Her parça o kadar sert sıkmaya ya da silkmeye uygun değil.

Uzmanlar ayrıca çamaşırları makinede bekletmenin ya da sepete tıkmanın o meşhur “rutubet kokusunun” ana nedeni olduğunu söylüyor. O yüzden yıkama biter bitmez asmak çok önemli. Evde yer yoksa da perde kornişi bile geçici askı alanı olarak iş görüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
