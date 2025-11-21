Kışın “Bir Şey Olmaz” Diyerek Yaptığınız O Hatalar Arabanızı Ömrünü Kısaltıyor!

1. Çukurlara Hızlı Girmek

Bozuk yollardan hız kesmeden geçmenin zararsız olduğunu düşünen sürücüler büyük bir yanılgıda. Hız arttıkça, süspansiyon sisteminin aldığı darbe de katlanarak büyüyor. Bu durum amortisörlerden rot ve aks bileşenlerine, jantlardan teker rulmanlarına kadar birçok parçayı zorluyor. Sonuç mu? Vuruntu sesleri, titreşimler ve can sıkan tamir faturaları.

2. Kışın Aracı Yıkamamak

“Kışın yıkasam ne olacak, zaten hemen kirleniyor” düşüncesi en masum görünen ama en tehlikeli hatalardan biri. Kış boyunca çamur, tuz ve kimyasal çözücüler aracın dış yüzeyine ve alt takımına yapışarak paslanmayı hızlandırıyor. Boyadaki mikroskobik çizikler büyüyor, fitillerin içi kirle doluyor ve nem birikimi korozyonu artırıyor. Bahar aylarında beliren pas kabarmaları işte bu ihmalin meyvesi.

3. Motoru Isıtmadan Yola Çıkmak

Modern araçların ısınmaya ihtiyaç duymadığına inanmak oldukça yaygın ama uzmanlara göre bu inanış doğru değil. Motor çalıştığında yağın tüm parçalara eşit şekilde yayılması için kısa bir süre gerekiyor. Araç ısınmadan yola çıkmak sürtünmeyi artırıyor, yağlamayı zayıflatıyor ve aşınmayı hızlandırıyor. Motor, yaklaşık 90°C’ye ulaştığında ideal verimle çalışıyor. Bu noktaya gelmeden araca yüklenmek, uzun vadede motor ömründen ciddi şekilde çalıyor.