Kışın "Bir Şey Olmaz" Diyerek Yaptığınız O Hatalar Arabanızı Ömrünü Kısaltıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 07:29

Modern araçlar her ne kadar konfor ve teknoloji açısından önceki nesillerin çok ötesine geçmiş olsa da, dayanıklılık konusunda aynı tabloyu görmek pek mümkün değil. Üreticiler verimliliği artırırken bazı parçalar daha hassas hâle geliyor ve sürücülerin günlük alışkanlıkları, fark edilmeden aracın ömrünü kısaltabiliyor. Kış aylarında yapılan küçük ihmaller bile zamanla ciddi masraflara dönüşebiliyor.

İşte kışın yapılmaması gereken hatalar...

Kaynak: https://gomechanic.in/blog/winter-car...
Birçok sürücünün “Aman bir şey olmaz” diyerek yaptığı bazı alışkanlıklar, aslında modern araçların ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor.

Günümüz otomobilleri her ne kadar teknoloji açısından daha verimli olsa da önceki nesiller kadar dayanıklı değiller. Bu yüzden küçük ihmal ve hatalar, uzun vadede pahalı tamiratların kapısını aralıyor.

İşte farkında olmadan aracın ömrünü törpüleyen üç yaygın davranış:

1. Çukurlara Hızlı Girmek

Bozuk yollardan hız kesmeden geçmenin zararsız olduğunu düşünen sürücüler büyük bir yanılgıda. Hız arttıkça, süspansiyon sisteminin aldığı darbe de katlanarak büyüyor. Bu durum amortisörlerden rot ve aks bileşenlerine, jantlardan teker rulmanlarına kadar birçok parçayı zorluyor. Sonuç mu? Vuruntu sesleri, titreşimler ve can sıkan tamir faturaları.

2. Kışın Aracı Yıkamamak

“Kışın yıkasam ne olacak, zaten hemen kirleniyor” düşüncesi en masum görünen ama en tehlikeli hatalardan biri. Kış boyunca çamur, tuz ve kimyasal çözücüler aracın dış yüzeyine ve alt takımına yapışarak paslanmayı hızlandırıyor. Boyadaki mikroskobik çizikler büyüyor, fitillerin içi kirle doluyor ve nem birikimi korozyonu artırıyor. Bahar aylarında beliren pas kabarmaları işte bu ihmalin meyvesi.

3. Motoru Isıtmadan Yola Çıkmak

Modern araçların ısınmaya ihtiyaç duymadığına inanmak oldukça yaygın ama uzmanlara göre bu inanış doğru değil. Motor çalıştığında yağın tüm parçalara eşit şekilde yayılması için kısa bir süre gerekiyor. Araç ısınmadan yola çıkmak sürtünmeyi artırıyor, yağlamayı zayıflatıyor ve aşınmayı hızlandırıyor. Motor, yaklaşık 90°C’ye ulaştığında ideal verimle çalışıyor. Bu noktaya gelmeden araca yüklenmek, uzun vadede motor ömründen ciddi şekilde çalıyor.

