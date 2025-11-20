onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Uzman Doktor Açıkladı: Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Neden Olur mu?

Uzman Doktor Açıkladı: Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Neden Olur mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 15:18

Parmak çatlatmak birçok kişi için günlük bir alışkanlık olsa da her kafadan farklı sesler çıkıyor. Peki bu basit alışkanlık eklemlere gerçekten zarar verir mi? Dr. Syed Nadeem Abbas, çıtlatmanın eklem sağlığı üzerindeki gerçek etkilerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/do...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parmak çıtlatmak, pek çok kişi için stres atma yöntemi, bazıları içinse alışkanlık haline gelmiş bir davranış.

Parmak çıtlatmak, pek çok kişi için stres atma yöntemi, bazıları içinse alışkanlık haline gelmiş bir davranış.

Araştırmalara göre insanların yaklaşık %54’ü, gün içinde birden fazla kez parmaklarını çıtlatıyor. Ancak bu yaygın alışkanlıkla ilgili efsaneler hâlâ kulaktan kulağa dolaşıyor. “Parmakları şişirir”, “Artrite yol açar” ya da “El gücünü azaltır” gibi uyarılar sıkça duyuluyor.

Ortopedi ve eklem sağlığı uzmanı Dr. Syed Nadeem Abbas, parmak çıtlatmanın aslında çoğu zaman zararsız olduğunu belirtiyor.

Ortopedi ve eklem sağlığı uzmanı Dr. Syed Nadeem Abbas, parmak çıtlatmanın aslında çoğu zaman zararsız olduğunu belirtiyor.

O duyulan “çıt” sesi, eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının basınç değişimiyle patlamasından kaynaklanıyor; kemiklerin birbirine sürtünmesinden değil. Ancak çıtlama sırasında ağrı, şişlik, eklemde sıcaklık veya hareket kısıtlılığı varsa bu, farklı bir sağlık sorununun işareti olabilir ve doktor kontrolü gerektirir.

Artrit sadece yaşlıların sorunu değil. Osteoartrit yaşla birlikte daha yaygın olsa da, romatoid artrit veya psöriyatik artrit gibi iltihabi artrit türleri her yaşta görülebilir. Bu nedenle erken teşhis, eklem sağlığını korumak ve hareket kabiliyetini sürdürmek için büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın