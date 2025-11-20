Uzman Doktor Açıkladı: Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Neden Olur mu?

O duyulan “çıt” sesi, eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının basınç değişimiyle patlamasından kaynaklanıyor; kemiklerin birbirine sürtünmesinden değil. Ancak çıtlama sırasında ağrı, şişlik, eklemde sıcaklık veya hareket kısıtlılığı varsa bu, farklı bir sağlık sorununun işareti olabilir ve doktor kontrolü gerektirir.

Artrit sadece yaşlıların sorunu değil. Osteoartrit yaşla birlikte daha yaygın olsa da, romatoid artrit veya psöriyatik artrit gibi iltihabi artrit türleri her yaşta görülebilir. Bu nedenle erken teşhis, eklem sağlığını korumak ve hareket kabiliyetini sürdürmek için büyük önem taşıyor.