Uzman Doktor Açıkladı: Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Neden Olur mu?
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/do...
Parmak çatlatmak birçok kişi için günlük bir alışkanlık olsa da her kafadan farklı sesler çıkıyor. Peki bu basit alışkanlık eklemlere gerçekten zarar verir mi? Dr. Syed Nadeem Abbas, çıtlatmanın eklem sağlığı üzerindeki gerçek etkilerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Parmak çıtlatmak, pek çok kişi için stres atma yöntemi, bazıları içinse alışkanlık haline gelmiş bir davranış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortopedi ve eklem sağlığı uzmanı Dr. Syed Nadeem Abbas, parmak çıtlatmanın aslında çoğu zaman zararsız olduğunu belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın