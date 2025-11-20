Elon Musk Açıkladı: Gelecekte 'Para' Artık Önemsiz Olacak
Elon Musk, gelecekte iş ve paranın zorunlu olmayacağını, yapay zeka ve robotik teknolojilerin yaşamı kökten değiştireceğini öngörüyor. İnsanlar çalışmak zorunda kalmayacak, yoksulluk neredeyse tamamen ortadan kalkacak ve gelir dağılımı yeni bir boyut kazanacak.
Elon Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin gelecekte parayı “önemsiz” hâle getireceğini öngörüyor.
Çalışmak artık 'hobi' haline gelecek.
