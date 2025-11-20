Elon Musk Açıkladı: Gelecekte 'Para' Artık Önemsiz Olacak

“Arka bahçenizde sebze yetiştirmek zor olabilir, ama bunu sevdiğiniz için yaparsınız. İş de öyle olacak. Tamamen isteğe bağlı...'

Son aylarda Musk, yapay zeka ve robotların tüm iş gücünü ortadan kaldıracağı bir gelecekten bahsediyor. Tesla’nın Optimus robotu ile yoksulluğun sona erdirilebileceğini de vurguladı. Bu senaryoda hükümetlerin evrensel bir gelir sağlaması gerektiğini söyledi ve bunun sadece temel gelir değil, “yüksek evrensel gelir” olması gerektiğini belirtti. Ancak Musk, bu geçiş sürecinin travmalar ve büyük değişimlerle dolu olacağını da ekledi.