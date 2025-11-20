onedio
Elon Musk Açıkladı: Gelecekte 'Para' Artık Önemsiz Olacak

Metehan Bozkurt
20.11.2025

Elon Musk, gelecekte iş ve paranın zorunlu olmayacağını, yapay zeka ve robotik teknolojilerin yaşamı kökten değiştireceğini öngörüyor. İnsanlar çalışmak zorunda kalmayacak, yoksulluk neredeyse tamamen ortadan kalkacak ve gelir dağılımı yeni bir boyut kazanacak.

Kaynak: https://www.businessinsider.com/elon-...
Elon Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin gelecekte parayı “önemsiz” hâle getireceğini öngörüyor.

ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda, Nvidia CEO’su Jensen Huang ile aynı panelde yer alan Musk, yapay zeka sayesinde iş ve paranın artık zorunlu olmayacağını söyledi. Musk’a göre elektrik ve hammaddeler gibi bazı kaynaklar hâlâ sınırlı olacak, ancak para eninde sonunda geçerliliğini yitirecek.

Çalışmak artık 'hobi' haline gelecek.

“Arka bahçenizde sebze yetiştirmek zor olabilir, ama bunu sevdiğiniz için yaparsınız. İş de öyle olacak. Tamamen isteğe bağlı...'

Son aylarda Musk, yapay zeka ve robotların tüm iş gücünü ortadan kaldıracağı bir gelecekten bahsediyor. Tesla’nın Optimus robotu ile yoksulluğun sona erdirilebileceğini de vurguladı. Bu senaryoda hükümetlerin evrensel bir gelir sağlaması gerektiğini söyledi ve bunun sadece temel gelir değil, “yüksek evrensel gelir” olması gerektiğini belirtti. Ancak Musk, bu geçiş sürecinin travmalar ve büyük değişimlerle dolu olacağını da ekledi.

