Asla Kopamıyorlar: Aldatan Eski Sevgilisini Affetmeye En Yatkın Burçlar

Balık burçları, empati ve duygusal derinlikleriyle tanınır. Onlar için hata, çoğu zaman sadece bir eylem değil, arkasında yatan acı ya da karmaşadır. Bu yüzden bir Balık, samimi bir pişmanlık gördüğünde “ben seni anlıyorum” diyebilir ve güveni yeniden inşa etmeye açık olabilir. Ancak affetmeleri, hatayı unuttukları anlamına gelmez. Balıklar hatırlama kapasitesine sahiptir ve ilişkideki dersleri içselleştirirler.