Uçuş Görevlisi Uyardı: Uçakta Bu Tarz Valizler Tercih Etmeyin

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
18.11.2025 - 14:20

Uçakta valizinizi kabin üstü dolaba sığdırmak bazen düşündüğünüzden zor olabilir. Bir uçuş görevlisi, sık yapılan valiz hatasını paylaşarak hangi tarz valizlerden uzak durmanız gerektiğini açıkladı.

Seyahat ederken valiz seçimi tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.

Ancak bir uçuş görevlisi belirli bir valiz tarzından uzak durmanız gerektiğini açıkladı.

Çoğu zaman yanlış bir tercih yok.

Ancak bir uçuş görevlisi belirli bir valiz tarzından uzak durmanız gerektiğini açıkladı.

“Küçük tekerlekli yumuşak valizler genellikle en iyi tercihtir. Ama asla, ortasından açılarak hacmi artıran genişleyebilen valizleri almayın.”

Amanda’ya göre bu tür valizler genellikle kabin üstü dolaplara sığmıyor!

“Herkes bu genişletme kısmını kullanmayacağını düşünüyor, ama çoğu zaman ihtiyaç duyuluyor ve valiz dolaba sığmıyor.”

Uçuş görevlisi ayrıca, ekstra ücret ödemeden valizi check-in yaptırmanın işleri kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

“İnsanlar valizlerini check-in yaptırmaktan korkuyor. Sanki valiz kaybolacak veya bagaj tesliminde uzun süre bekleyecekmiş gibi bir yanılgı var. Ama aslında çoğu havayolu, yoğun uçuşlarda valizi check-in yaptırmanız için teşvik bile ediyor. Eğer böyle bir seçenek sunulursa, mutlaka değerlendirin.”

Yorum Yazın