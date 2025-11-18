Estetik Operasyonlardan Önceki Halini Paylaşan Kadın "Kendine Bu Kötülüğü Neden Yaptın?" Dedirtti!
Kanadalı Mary Magdalene, 380 bin sterlin harcayarak geçirdiği estetik operasyonlar ve dövmelerle tamamen değişti. Ancak sosyal medyada paylaştığı ameliyat öncesi fotoğrafı, takipçilerini hem şaşırttı hem de “Kendine bu kötülüğü neden yaptın?” yorumlarını beraberinde getirdi.
Kanadalı Mary Magdalene, 21 yaşından itibaren geçirdiği estetik operasyonlarla görünümünü tamamen değiştirdi.
Mary, ABD’de yaptırılmasına izin verilmeyen bazı operasyonlar için Rusya’ya gitmek zorunda kaldı.
Son yıllarda neon yeşili göz dövmesi ve vücut dövmeleriyle dikkat çeken Mary’nin ameliyat öncesi doğal hali, takipçilerini şaşırttı.
İşte Mary'nin önceki hali!
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
