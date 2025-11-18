onedio
Estetik Operasyonlardan Önceki Halini Paylaşan Kadın "Kendine Bu Kötülüğü Neden Yaptın?" Dedirtti!

Estetik Operasyonlardan Önceki Halini Paylaşan Kadın "Kendine Bu Kötülüğü Neden Yaptın?" Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 13:12

Kanadalı Mary Magdalene, 380 bin sterlin harcayarak geçirdiği estetik operasyonlar ve dövmelerle tamamen değişti. Ancak sosyal medyada paylaştığı ameliyat öncesi fotoğrafı, takipçilerini hem şaşırttı hem de “Kendine bu kötülüğü neden yaptın?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Kanadalı Mary Magdalene, 21 yaşından itibaren geçirdiği estetik operasyonlarla görünümünü tamamen değiştirdi.

Toplamda 380 bin sterlin harcayan Mary, yüz ve vücudunu kaplayan dövmeleri, büyük dudak ve kalça implantlarıyla “apokaliptik bir tanrıça” görünümü elde etti.

Mary, ABD’de yaptırılmasına izin verilmeyen bazı operasyonlar için Rusya’ya gitmek zorunda kaldı.

Ancak bazı işlemler ciddi komplikasyonlara yol açtı; özellikle vajina estetiği sırasında kan kaybı yaşadı ve iki kan transfüzyonu almak zorunda kaldı.

Son yıllarda neon yeşili göz dövmesi ve vücut dövmeleriyle dikkat çeken Mary’nin ameliyat öncesi doğal hali, takipçilerini şaşırttı.

Bazıları hayranlıkla yorum yaparken, bazıları aşırı görünümü nedeniyle eleştirdi.

İşte Mary'nin önceki hali!

Siz neler düşünüyorsunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
