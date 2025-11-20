onedio
Gemide Hiç Kira Ödemeden Yaşayan Kadından "Beleş Mezar Bulsa Girer" Dedirten Açıklamalar

Gemide Hiç Kira Ödemeden Yaşayan Kadından "Beleş Mezar Bulsa Girer" Dedirten Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 10:33

Dünyayı gezen, altı ay boyunca kendi kabininde yaşayan ve kira ödemeyen Abby McKinlay, gemideki hayatının güzelliklerini anlatırken fedakârlıklarını da gizlemedi. Düğünlerden, doğum günlerinden hatta bazen cenazelerden uzak kalmak zorunda olduğunu itiraf etti.

İşte detaylar...

Dünyayı turlamak çoğumuzun hayali.

Dünyayı turlamak çoğumuzun hayali.

Ama Abby McKinlay isimli bir kadın, bunu hayal olarak bırakmamış, bir cruise gemisinde tam zamanlı şarkıcılık yaparak hem geziyor hem de kira ödemeden yaşıyor.

TikTok’ta (@abbymmckinlay) paylaştığı videoda kabinini gezdiren Abby, izleyenleri şaşkına çevirdi. Çünkü çoğu çalışan için daracık odalarda kalırken Abby’nin kaldığı oda beklenmedik şekilde geniş. Çift kişilik yatak, küçük bir mutfak alanı, giyinme bölümü ve banyosu var!

“Önümüzdeki altı ay evim burası. Şarkı söyleyip dünyayı geziyorum, gerisini de evrene bırakıyorum”

“Önümüzdeki altı ay evim burası. Şarkı söyleyip dünyayı geziyorum, gerisini de evrene bırakıyorum”

Abby, Glasgow’dan Tampa’ya uçup yoğun prova sürecine girmiş ve şimdilik gemi hayatından fazlasıyla memnun. Ama işin perde arkasında bazı fedakârlıklar var.

“Harika bir iş ama düğün, doğum günü hatta bazen cenaze gibi önemli şeyleri kaçırıyorsun. Denk gelirse izin alıyorsun ama bazen dünyanın öbür ucundasın, dönmen imkansız” diye anlatıyor.

“Harika bir iş ama düğün, doğum günü hatta bazen cenaze gibi önemli şeyleri kaçırıyorsun. Denk gelirse izin alıyorsun ama bazen dünyanın öbür ucundasın, dönmen imkansız” diye anlatıyor.

Yine de ailesinin onu yolculuğu sırasında ziyaret edebileceğini umuyor.

