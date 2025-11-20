Gemide Hiç Kira Ödemeden Yaşayan Kadından "Beleş Mezar Bulsa Girer" Dedirten Açıklamalar

Ama Abby McKinlay isimli bir kadın, bunu hayal olarak bırakmamış, bir cruise gemisinde tam zamanlı şarkıcılık yaparak hem geziyor hem de kira ödemeden yaşıyor.

TikTok’ta (@abbymmckinlay) paylaştığı videoda kabinini gezdiren Abby, izleyenleri şaşkına çevirdi. Çünkü çoğu çalışan için daracık odalarda kalırken Abby’nin kaldığı oda beklenmedik şekilde geniş. Çift kişilik yatak, küçük bir mutfak alanı, giyinme bölümü ve banyosu var!