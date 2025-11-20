Gemide Hiç Kira Ödemeden Yaşayan Kadından "Beleş Mezar Bulsa Girer" Dedirten Açıklamalar
Dünyayı gezen, altı ay boyunca kendi kabininde yaşayan ve kira ödemeyen Abby McKinlay, gemideki hayatının güzelliklerini anlatırken fedakârlıklarını da gizlemedi. Düğünlerden, doğum günlerinden hatta bazen cenazelerden uzak kalmak zorunda olduğunu itiraf etti.
Dünyayı turlamak çoğumuzun hayali.
“Önümüzdeki altı ay evim burası. Şarkı söyleyip dünyayı geziyorum, gerisini de evrene bırakıyorum”
“Harika bir iş ama düğün, doğum günü hatta bazen cenaze gibi önemli şeyleri kaçırıyorsun. Denk gelirse izin alıyorsun ama bazen dünyanın öbür ucundasın, dönmen imkansız” diye anlatıyor.
