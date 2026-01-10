Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, daha ilk bölümünden itibaren temposunu kaybetmeden izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan dizi, aldığı reytinglerle de başarısını pekiştiriyor. Cuma akşamları yayınlanan her yeni bölüm, diziseverler için ayrı bir heyecana dönüşüyor.

Son bölümüyle hem duygulandıran hem de tansiyonu yükselten dizi, yine sosyal medyada gündem yarattı. Bölüm biter bitmez X’te başlayan goygoylar kısa sürede çoğaldı. Biz de Taşacak Bu Deniz’i mizahın merkezine alan yaratıcı paylaşımları sizler için bir araya getirdik.