Sadece Bir Koli Bandıyla Kışın Gelen Yüksek Faturaları Düşürmenin Pratik Yolu Açıklandı

Bu aralıklar yağmur sularını engellese de soğuk havanın içeri girmesine mani olmuyor. İçerideki sıcak hava hızla dışarı kaçtığı için kombiyi daha yüksek derecede çalıştırmak gerekiyor ve bu da faturaya yansıyor.

Estetik kaygısı olmayanlar için çözüm oldukça kolay! Pencere kenarlarını birkaç kat koli bandıyla kapatmak. Bu yöntem hem soğuk havanın içeri girmesini engelliyor hem de odanın sıcaklığını daha uzun süre korumasını sağlıyor. Üstelik pencerelerde kışın sık görülen buğulanma ve yoğuşma sorununu da azaltıyor.