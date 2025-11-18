onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sadece Bir Koli Bandıyla Kışın Gelen Yüksek Faturaları Düşürmenin Pratik Yolu Açıklandı

Sadece Bir Koli Bandıyla Kışın Gelen Yüksek Faturaları Düşürmenin Pratik Yolu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 15:13

Kış kapıya dayanırken hem soğuklar hem de yüksek faturalar yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Doğalgaz ve elektrik kullanımının arttığı bu dönemde pek çok kişi bütçesini zorlayan enerji giderlerine çözüm arıyor. İşte tam da bu noktada, sosyal medyada paylaşılan basit ama etkili bir yöntem dikkat çekti. Sıradan bir koli bandıyla evdeki ısı kaybının büyük ölçüde önlenebileceği ve faturaların belirgin şekilde düşebileceği iddia ediliyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık ayı yaklaşırken soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı.

Aralık ayı yaklaşırken soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı.

Kombiler yandı, sobalar kuruldu ama herkesin aklında aynı soru var: “Bu kış faturalar ne olacak?”

Kademeli sistem nedeniyle doğalgaz kullanımının artmasıyla bedellerin yükselmesi beklenirken, ABD’li bir içerik üreticisi paylaştığı pratik yöntemle dikkat çekti. Üstelik maliyeti neredeyse sıfır.

Soğuk havaların gelişiyle birlikte hem elektrikli ısıtıcı kullananlar hem de doğalgazla ısınanlar artan enerji fiyatlarından şikayetçi.

Soğuk havaların gelişiyle birlikte hem elektrikli ısıtıcı kullananlar hem de doğalgazla ısınanlar artan enerji fiyatlarından şikayetçi.

Fenomen, evine gelen 40 dolarlık faturadan sonra çareyi pencerelerdeki ısı kaçaklarını kapatmakta bulduğunu söylüyor. Kullanılan malzeme sadece bir koli bandı!

Yıllar içinde ahşap ya da pimapen pencerelerde küçük boşluklar oluşabiliyor.

Yıllar içinde ahşap ya da pimapen pencerelerde küçük boşluklar oluşabiliyor.

Bu aralıklar yağmur sularını engellese de soğuk havanın içeri girmesine mani olmuyor. İçerideki sıcak hava hızla dışarı kaçtığı için kombiyi daha yüksek derecede çalıştırmak gerekiyor ve bu da faturaya yansıyor.

Estetik kaygısı olmayanlar için çözüm oldukça kolay! Pencere kenarlarını birkaç kat koli bandıyla kapatmak. Bu yöntem hem soğuk havanın içeri girmesini engelliyor hem de odanın sıcaklığını daha uzun süre korumasını sağlıyor. Üstelik pencerelerde kışın sık görülen buğulanma ve yoğuşma sorununu da azaltıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın