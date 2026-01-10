onedio
Tenise Başlamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Tenise Başlamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.01.2026 - 10:31

Tenise başlamayı düşünenler buraya! Bu içeriğimizde tenise başlamadan önce ihtiyacınız olan her türlü sorunun yanıtını ve bilgisini veriyoruz. İşte karşınızda tenise başlamadan önce bilmeniz gereken o noktalar!

1. Sabır gerektiren bir spordur.

Tenis dışarıdan bakıldığında keyifli ve akıcı göründüğünü biliyoruz ama özellikle tenise başlarken ve tüm öğrenme sürecinde sabırlı olmak oldukça önemli. Başlangıçtaki koordinasyon, zamanlama ve odaklanma ilk zamanlar zorlayıcı olsa da pratikle daha iyi bir noktaya gelebilir. Topu doğru noktada doğru şekilde karşılamak için bol pratik gerekir. Bu süreçte sabırlı olmayı öğrenmek oldukça önemli.

2. İlk başlangıçta zorlanmak oldukça normal bir durumdur.

İlk haftalarda topu sürekli fileye vurmak, çizgilerin çok dışına göndermek ya da raketi yanlış tutmak oldukça olağan şeylerdir. Sonuçta bu spora yeni başladınız ve bir anda mükemmel olacaksınız diye bir şey de yok. Bu durum yeteneksizlik değil, öğrenme sürecinin doğal bir parçası, bunu unutmayın.

3. Doğru raket seçimi oyundan aldığınız keyfi ve süreci etkiler.

Raketin ağırlığı, kafa büyüklüğü ve denge noktası, top kontrolünü ve kol sağlığını doğrudan etkiler. İlk zamanlarda aldığınız raketi önemsemeyebilirsiniz ama bunu yapmayın. Her ne kadar başlangıç seviyesinde de olsanız başlangıç seviyesine uygun daha büyük kafalı ve hafif raketler tercih edebilirsiniz. Çünkü bu raketler hataları tolere ettiği için öğrenme sürecinizi de kolaylaştırır.

4. Pahalı ekipman başarıyı garanti etmez.

Profesyonel oyuncuların kullandığı raketler ve ekipmanlar, yeni başlayanlar için genellikle gereksiz ve hatta zorlayıcı olabilir. Özellikle başlangıçta pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Başlangıçta amacın teknik öğrenmek olduğu için orta seviye ekipmanlar fazlasıyla yeterlidir.

5. Tenis ayakkabısı sakatlık riskini azaltır.

Tenis oynarken ona uygun ayakkabı giymek sandığınızdan da önemlidir. Teniste ani duruşlar, yön değişimleri ve yan hareketler çok fazla olduğu için koşu ayakkabıları ve benzeri ayakkabılar bu hareketler için pek uygun değildir. Tenis ayakkabıları, ayak bileğini ve tabanı destekleyerek hem performansı artırır hem de sakatlık riskini azaltır. Bu yüzden ekipman alırken ayakkabıyı da unutmayın.

6. Teniste önce kontrol önemlidir.

Yeni başlayanların en sık yaptığı hata topa olabildiğince sert vurmak istemektir. Burada gücün önemli olduğunu düşünürüz ama bu yanlış bir algıdır. Çünkü tenis önce topu kontrol edebilmeyi öğretir. Kontrollü vuruşlar oturduğunda güç zaten doğal olarak gelir. Bu yüzden önceliğiniz kontrol olmalıdır.

7. Sadece kol gücü yetmez.

Etkili bir vuruş için sadece kol gücü yeterli olmaz. Etkili vuruş bacaklardan başlayan, bel ve omuzlarla devam eden ve kol ile tamamlanan bir hareket zinciridir aslında. Doğru teknik öğrenildiğinde daha az eforla daha güçlü toplar vurmak mümkündür. Bu yüzden tüm vücudunuzu çalıştırmanız gerektiğini unutmayın.

8. Isınma ve soğumayı atlamamak gerekir.

Teniste en sık görülen sakatlıklar dirsek, bilek ve omuz bölgelerinde olur. Bu yüzden oyun öncesi yapılan kısa bir ısınma ve sonrasında esneme çok önemlidir. Çünkü ısınma ve soğuma bu riskleri ciddi şekilde azaltır ve kasların toparlanmasını hızlandırır. Bu yüzden başlangıçtan itibaren ısınma ve soğumayı atlamamalısınız.

9. Kort tipi oyunu doğrudan etkiler.

Hangi kortta oynadığınız tüm oyunu etkiler. Toprak kort daha yavaş ve kaymaya uygundur, sert kort daha hızlıdır, çim kort ise çok kısa ve hızlı rallilere neden olur. Hangi kortta oynadığınızı bilmek, vuruş tarzınızı ve stratejinizi belirler.

10. Hatalar oyunun bir parçasıdır.

Tenis maçlarında en az hata yapan oyuncular kazansa da hata yapmak çok normaldir. Hata yaptığında moral bozmak yerine bir sonraki topa odaklanmak, oyunun mental tarafını güçlendirir. O yüzden oynarken yaptığınız hataları normal karşılayın.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
