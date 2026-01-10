Tenise Başlamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Tenise başlamayı düşünenler buraya! Bu içeriğimizde tenise başlamadan önce ihtiyacınız olan her türlü sorunun yanıtını ve bilgisini veriyoruz. İşte karşınızda tenise başlamadan önce bilmeniz gereken o noktalar!
1. Sabır gerektiren bir spordur.
2. İlk başlangıçta zorlanmak oldukça normal bir durumdur.
3. Doğru raket seçimi oyundan aldığınız keyfi ve süreci etkiler.
4. Pahalı ekipman başarıyı garanti etmez.
5. Tenis ayakkabısı sakatlık riskini azaltır.
6. Teniste önce kontrol önemlidir.
7. Sadece kol gücü yetmez.
8. Isınma ve soğumayı atlamamak gerekir.
9. Kort tipi oyunu doğrudan etkiler.
10. Hatalar oyunun bir parçasıdır.
