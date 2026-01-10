Tenise Başlamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Tenis oynarken ona uygun ayakkabı giymek sandığınızdan da önemlidir. Teniste ani duruşlar, yön değişimleri ve yan hareketler çok fazla olduğu için koşu ayakkabıları ve benzeri ayakkabılar bu hareketler için pek uygun değildir. Tenis ayakkabıları, ayak bileğini ve tabanı destekleyerek hem performansı artırır hem de sakatlık riskini azaltır. Bu yüzden ekipman alırken ayakkabıyı da unutmayın.