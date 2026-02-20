TRT Dizisinden Çıkarılan Oyuncudan Veliaht'ın Final İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında”, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.
Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, TRT 1'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.
2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı.
Show TV'de yayınlanan Veliaht'ın reyting düşüşü devam ediyor.
İsmail Hacıoğlu, TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarıldı.
Güller ve Günahlar'ın set görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.
