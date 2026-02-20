onedio
TRT Dizisinden Çıkarılan Oyuncudan Veliaht'ın Final İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT Dizisinden Çıkarılan Oyuncudan Veliaht'ın Final İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 23:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında”, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında”, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Tartışmalar sürerken RTÜK üyesi İlhan Taşçı inceleme başlatılması için başvuru yaptığını duyurdu. Son hamle ise yapım şirketinden geldi. Baba Yapım, sahnenin amacına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan şok ayrılık sonrası Doğukan Güngör'ün eski partneri Seray Kaya'yı takipten çıkması büyük ses getirmişti. Dizide Başak karakterine hayat veren Kaya, Güngör hakkında çıkan iddialara ilk kez konuştu. Etkinlikte soruları yanıtlayan Kaya, özel hayatına dair yorum yapmayacağını vurguladı. Sessizliğinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyleyen oyuncu, “Herkesin bir sabrı var” sözleriyle dikkat çekti.

Detaylar:

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni karakter afişleri yayınlandı. Şirin Furtuna ve Fadime Koçari karakterlerinin afişleri geçtiğimiz gün yayınlanırken Şirin Furtuna'nın karakter afişindeki hata seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Detaylar:

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, TRT 1'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, TRT 1'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusuydu. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ederken TRT, başrol oyuncusunu dizi kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Detaylar:

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, perşembe akşamı reytinglerinde farkını ortaya koydu. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na ilk bölümden rakip olan Sevdiğim Sensin reytinglerde ortalığı kızıştırırken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Detaylar:

2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı.

2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde çocuk oyuncu olan Seyit Karabulut'un son hali sosyal medyada ortaya çıktı. Cennet Mahallesi'nde Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut'un son hali içeriğimizde!

Detaylar:

Reklam Show TV'de yayınlanan Veliaht'ın reyting düşüşü devam ediyor.

Reklam Show TV'de yayınlanan Veliaht'ın reyting düşüşü devam ediyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin düşük reytingler nedeniyle final yapması bekleniyor. Veliaht'ın ne zaman final yapacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan kritik açıklama geldi.

Detaylar:

İsmail Hacıoğlu, TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu, TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında oyuncunun sahnelerinin yer almadığı dikkat çekti.

Detaylar:

Güller ve Günahlar'ın set görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güller ve Günahlar'ın set görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar setindeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Rol gereği bayılan Cemre Baysel'i kucaklayarak kaldırması gereken Murat Yıldırım, partnerini tek seferde kaldıramayınca ortaya güldüren anlar çıktı.

Detaylar:

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. Bu hamlenin ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneleri silinen oyuncunun rol aldığı bölümlere ne olacağı merak edildi. Birsen Altuntaş, TRT yetkililerinden öğrendikleri bilgiler sonucunda merak edilenleri yanıtladı.

Detaylar:

