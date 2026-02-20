onedio
Taşacak Bu Deniz'in Karakter Afişindeki Hata Seyirciden Kaçmadı

Taşacak Bu Deniz'in Karakter Afişindeki Hata Seyirciden Kaçmadı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci
20.02.2026 - 16:32

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni karakter afişleri yayınlandı. Şirin Furtuna ve Fadime Koçari karakterlerinin afişleri geçtiğimiz gün yayınlanırken Şirin Furtuna'nın karakter afişindeki hata seyircinin dikkatinden kaçmadı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.

Cuma akşamlarının yeni galibi Taşacak Bu Deniz her hafta reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Dizideki sahneler uzun süre gündemi meşgul ederken bu defa konuşulma sebebi karakter afişleri oldu. 

Taşacak Bu Deniz henüz başlamadan oyuncularla karakter afişi çekimi yapılsa da geçtiğimiz günlerde Şirin Furtuna ve Fadime Koçari karakterleri için çekim gerçekleşti. Fakat dikkatli seyirciler afişteki dikkat çeken hatayı kısa sürede fark etti.

Taşacak Bu Deniz'deki Şirin karakterinin afişinde el detayı dikkatlerden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz'deki Şirin karakterinin afişinde el detayı dikkatlerden kaçmadı.

Gamze Süner Altay'ın canlandırdığı Şirin karakterinin ellerinin görüntüsü dikkatli bir seyirci tarafından fark edilip sosyal medyada paylaşılırken söz konusu afişlerin yapay zekayla yapıldığı iddia edildi.

Esra Demirci
Esra Demirci
hihihihihihi

umrumuzda değil