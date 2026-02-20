Taşacak Bu Deniz'in Karakter Afişindeki Hata Seyirciden Kaçmadı

Cuma akşamlarının yeni galibi Taşacak Bu Deniz her hafta reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Dizideki sahneler uzun süre gündemi meşgul ederken bu defa konuşulma sebebi karakter afişleri oldu.

Taşacak Bu Deniz henüz başlamadan oyuncularla karakter afişi çekimi yapılsa da geçtiğimiz günlerde Şirin Furtuna ve Fadime Koçari karakterleri için çekim gerçekleşti. Fakat dikkatli seyirciler afişteki dikkat çeken hatayı kısa sürede fark etti.