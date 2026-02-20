Taşacak Bu Deniz'in Karakter Afişindeki Hata Seyirciden Kaçmadı
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni karakter afişleri yayınlandı. Şirin Furtuna ve Fadime Koçari karakterlerinin afişleri geçtiğimiz gün yayınlanırken Şirin Furtuna'nın karakter afişindeki hata seyircinin dikkatinden kaçmadı.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem oldu.
Taşacak Bu Deniz'deki Şirin karakterinin afişinde el detayı dikkatlerden kaçmadı.
