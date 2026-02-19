onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gelenler Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor

Gelenler Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 15:50

Show TV'nin 4 sezondur yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş, fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olacağını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosu yine çok hareketli.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosu yine çok hareketli.

4. sezon başından beri Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri yaşanıyor. Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından kadroya yeni oyuncular gelirken Doğukan Güngör'ün çıkarılmasının ardından hikaye bambaşka bir ivme kazandı. Kızılcık Şerbeti'nin orijinal kadrosundan geri kalan oyuncular her geçen gün azalırken Birsen Altuntaş kadroya yine bir ismin dahil olduğunu açıkladı.

Genç oyuncu Afra Karagöz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor.

Genç oyuncu Afra Karagöz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Karagöz, 27. bölümde kadroya katılacak ve Asil’in dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kıza hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın