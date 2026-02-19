Gelenler Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor
Show TV'nin 4 sezondur yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş, fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olacağını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosu yine çok hareketli.
Genç oyuncu Afra Karagöz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor.
