Survivor Yarışmacısı Lina'nın Sevilen Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıktı
Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Lina'nın bir dönem dizi oyunculuğu yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada Lina'nın geçtiğimiz sezon final yapan Sandık Kokusu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı sahneler gündem oldu.
Survivor 2026 sezonunun en konuşulan isimlerinden biri Lina oldu.
Survivor Lina, final yapan Sandık Kokusu dizisinde rol almış.
