Survivor Yarışmacısı Lina'nın Sevilen Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıktı

Esra Demirci
19.02.2026 - 15:14

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Lina'nın bir dönem dizi oyunculuğu yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada Lina'nın geçtiğimiz sezon final yapan Sandık Kokusu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı sahneler gündem oldu.

Survivor 2026 sezonunun en konuşulan isimlerinden biri Lina oldu.

Gönüllüler takımında yer alan Lina, yarışmada sık sık tartışmaların odak noktası oluyor. Diğer yarışmacılar tarafından fazla duygusal olması nedeniyle eleştirilen Lina'nın gündem olmadığı bölüm sayısı çok azken popüler yarışmacının oyunculuk geçmişi olduğu ortaya çıktı.

Survivor Lina, final yapan Sandık Kokusu dizisinde rol almış.

Survivor'ın popüler yarışmacılarından Lina'nın geçtiğimiz sezon final yapan Show TV dizisi Sandık Kokusu'nda konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Lina'nın uzun saçlı hali ise görenleri şaşırttı.

