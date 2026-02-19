Reyting Düşüşü Devam Eden Kuruluş Orhan'a Yeni Oyuncu
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olmasının ardından reytinglerini bir türlü artıramadı. Reyting artışı için dizinin kadrosunda değişikliğe gidilirken Deniz Tural'ın paylaşımına göre kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Deniz Tural
ATV'nin iddialı tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın düşüş trendi devam ediyor.
Deniz Tural'ın paylaşımına göre Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan dizisine dahil oluyor.
