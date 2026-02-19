onedio
Reyting Düşüşü Devam Eden Kuruluş Orhan'a Yeni Oyuncu

yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 12:14

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olmasının ardından reytinglerini bir türlü artıramadı. Reyting artışı için dizinin kadrosunda değişikliğe gidilirken Deniz Tural'ın paylaşımına göre kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Deniz Tural

ATV'nin iddialı tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın düşüş trendi devam ediyor.

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dönem Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günün en çok izlenen işi olurken Mert Yazıcıoğlu ile başlayan Kuruluş Orhan dönemiyle reytinglerde gerileme başladı. Dizi ekibi reyting artırmak için Kuruluş Orhan'a yeni başrol getirmek gibi radikal hamleler yaparken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu.

Deniz Tural'ın paylaşımına göre Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan dizisine dahil oluyor.

Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan'da Makedonyalı Gladyatör lakaplı Andreas karakterine hayat verecek.

