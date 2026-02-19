Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Dizideki Yeni Partneriyle Fotoğraf Paylaştı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncu dahil olmuştu. Kanal 7 dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım kadroya dahil olan son isim olurken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, Gökberk Yıldırım'la partner olduğunu paylaşımıyla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu değişmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, paylaşımıyla yeni partnerini duyurdu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın