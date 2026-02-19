onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Dizideki Yeni Partneriyle Fotoğraf Paylaştı

19.02.2026 - 09:39

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncu dahil olmuştu. Kanal 7 dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım kadroya dahil olan son isim olurken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, Gökberk Yıldırım'la partner olduğunu paylaşımıyla duyurdu.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu değişmeye devam ediyor.

4. sezonun başlamasıyla kadrosunda ciddi değişikliklere gidilen Kızılcık Şerbeti'nde pek çok başrol oyuncusu için veda senaryosu yazıldı. Haliyle kadroya epey yeni oyuncu dahil oldu. Seyirci Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan yeni oyunculara adapte olmaya çalışırken diziye son gelen isim Gökberk Yıldırım olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, paylaşımıyla yeni partnerini duyurdu.

Kanal 7'de yayınlanan Rüzgarlı Tepe dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım'ın dizideki karakteri merak edilirken Feyza Civelek'in paylaşımı her şeyi ele verdi. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Gökberk Yıldırım'la bir fotoğrafını paylaşarak 'Partner' notu düştü. Böylece ünlü ismin diziye Nilay'ın partneri olarak dahil olduğu ortaya çıktı.

