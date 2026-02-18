onedio
Taşacak Bu Deniz Seyircisinin Adil'in Arabasına Yazdığı Not Gündem Oldu

Taşacak Bu Deniz Seyircisinin Adil'in Arabasına Yazdığı Not Gündem Oldu

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 13:49

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde dikkat çeken anlar yayınlandı. Dizi setine gidip Adil'in arabasını bulan bir seyirci arabaya 'Adil abi, Eleni seninle Esme'nin kızı' notunu yazdı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.

Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.

Çekimleri Trabzon'da yapılan Taşacak Bu Deniz beklenenden fazla ilgi gördü. Son yılların reyting rekorunu kıran Taşacak Bu Deniz ayrıca her yeni bölümüyle aldığı oranları artırmaya devam ediyor. Seyirci Eleni'nin Esme ve Adil'in kızı olduğunu gerçeğinin ne zaman ifşa olacağını merak ederken bir seyirci sete giderek beklenmedik bir hamlede bulundu.

Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde sete giden birinin Adil'in arabasına not bıraktığı ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde sete giden birinin Adil'in arabasına not bıraktığı ortaya çıktı.

Adil'in arabasına 'Adil abi, Eleni seninle Esme'nin kızı' notunu yazan kişi tüm seyircinin yapmak istediğini yaparken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

