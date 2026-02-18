Taşacak Bu Deniz Seyircisinin Adil'in Arabasına Yazdığı Not Gündem Oldu
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde dikkat çeken anlar yayınlandı. Dizi setine gidip Adil'in arabasını bulan bir seyirci arabaya 'Adil abi, Eleni seninle Esme'nin kızı' notunu yazdı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.
Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.
Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde sete giden birinin Adil'in arabasına not bıraktığı ortaya çıktı.
