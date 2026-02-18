onedio
ATV'nin Yeni Dizisi A.B.İ. Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 10:33

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. ilk bölümünden itibaren muazzam reyting oranları elde ediyor. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisinden flaş bir hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ. dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin sevilen işlerinden A.B.İ. salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Diziler arasındaki rekabetin zorlu geçtiği bir dönemde yayın hayatına başlayan A.B.İ. ilk bölümünden itibaren farkını ortaya koydu. Her bölüm reytingini katlayan A.B.İ. dizisi 10 reyting barajını aşan sayılı diziler arasında yer alırken Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Barut, A.B.İ. dizisinin kadrosunda.

Son olarak Bak Postacı Geliyor filminde Ozan Akbaba ile başrolde yer alan Deniz Barut, A.B.İ. dizisine Psikolog Suna karakteriyle dahil oldu.

