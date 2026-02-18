onedio
Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Delikanlı'nın Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
18.02.2026 - 09:17

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ve Kızıl Goncalar'la tanıdığımız Mina Demirtaş'ın başrollerde yer alacağı Delikanlı dizisi için geri sayım başladı. Delikanlı dizisinin çekimleri devam ederken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Delikanlı dizisinin kanalı sonunda açıklandı.

Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin rol alacağı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Hikayesiyle merak uyandıran Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam etse de hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Delikanlı'nın yayınlanacağı kanal sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu kanal, Delikanlı dizisinin bünyesinde yayınlanacağını duyurdu.

Delikanlı dizisinin yayınlanacağı kanalın Show TV olduğu açıklandı.

Show TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Delikanlı dizisinin kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Yeni dizimiz Delikanlı için geri sayım başladı

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi birbirinden değerli oyuncuların başrollerini paylaştığı

@delikanlidizi çok yakında Show TV'de.

@OGMPictures

Türk televizyonlarının güçlü yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures’ın iddialı yapımı “Delikanlı”nın yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Dizinin duygu dolu senaryosu ise güçlü kalemiyle dikkat çeken Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. İçeriği ve kurduğu dünyasıyla büyük merak uyandıran “Delikanlı”da Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş başrolleri paylaşıyor.

