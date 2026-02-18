Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Delikanlı'nın Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu
Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ve Kızıl Goncalar'la tanıdığımız Mina Demirtaş'ın başrollerde yer alacağı Delikanlı dizisi için geri sayım başladı. Delikanlı dizisinin çekimleri devam ederken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Delikanlı dizisinin kanalı sonunda açıklandı.
Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin rol alacağı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Delikanlı dizisinin yayınlanacağı kanalın Show TV olduğu açıklandı.
