onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kriz Yaşanmıştı: Gülben Ergen'e "Ailem" Dizisi Soruldu!

Kriz Yaşanmıştı: Gülben Ergen'e "Ailem" Dizisi Soruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 23:09

Gülben Ergen'in MEB'in dizisi 'Ailem' dizisinde başrol oynayacağı kesinleşmişti. Kriz yaşanan dizinin akıbeti merak edilirken Gülben Ergen 'Ailem' konusu açılınca röportajı yarıda kesti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülben Ergen, senelerdir attığı her adımla, kurduğu her cümleyle gündemin tam da göbeğine oturan isimler arasında yer alıyor.

Gülben Ergen, senelerdir attığı her adımla, kurduğu her cümleyle gündemin tam da göbeğine oturan isimler arasında yer alıyor.

Bir zamanlar Dadı dizisiyle oyunculuğunu parlatan Gülben Ergen, Dadı'dan sonra gittikçe şarkıcılık kariyerine yoğunlaşmaya başlamıştı. 

Konserlerine hız kesmeden devam eden fakat epey uzun süredir herhangi bir projede izlemediğimiz Gülben Ergen'in MEB tarafından hazırlanan Ailem dizisinin ikinci sezonunda başrolde oynayacağı iddiası herkese sürpriz olmuştu. 

Gülben Ergen'in Ailem dizisinde başrol oynayacağı ve TRT Tabii'de yayınlanacağı iddiasının sosyal medyada çok konuşulunca TRT, iddiaları yalanlamıştı. 

TRT'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, 'TRT'nin yayın planlamasında Gülben Ergen'in başrolünü üstleneceği 'Ailem' adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır' ifadelerine yer verilmişti.

Derken dizinin MEB'e ait olduğu Gülben Ergen'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Derken dizinin MEB'e ait olduğu Gülben Ergen'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Ailem dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayacağı iddialarını bizzat doğrulayan Gülben Ergen,  yaptığı paylaşıma Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi X hesabını etiketlemişti. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın konuyla ilgili çıkışı ise apayrı bir kriz yaşanmasına sebep olmuştu. 

'Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.' açıklamasında bulunan Saral'a Ergen'den cevap gecikmemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatler bir oyunun galasında görüntülenen Gülben Ergen, "Ailem" dizisinin konusu açılınca gerildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın