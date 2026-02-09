Gülben Ergen, Ailem Dizisinde Oynamasına Sert Çıkan Oktay Saral'a 'Edep' Üzerinden Cevap Verdi
Gülben Ergen, MEB tarafından hazırlanan Ailem dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 'Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.' demişti.
Gülben Ergen, Oktay Saral'ın başka bir paylaşımı üzerinden Saral'a cevap verdi.
Gülben Ergen'in MEB tarafından yapılan Ailem dizisinde rol alacağı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti.
Gülben Ergen, "Siyaset, edep ve seviye işidir." diyen Oktay Saral'a, edep üzerinden cevap verdi.
