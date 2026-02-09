onedio
Gülben Ergen, Ailem Dizisinde Oynamasına Sert Çıkan Oktay Saral'a 'Edep' Üzerinden Cevap Verdi

Gülben Ergen, Ailem Dizisinde Oynamasına Sert Çıkan Oktay Saral'a 'Edep' Üzerinden Cevap Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2026 - 17:37

Gülben Ergen, MEB tarafından hazırlanan Ailem dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 'Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.' demişti.

Gülben Ergen, Oktay Saral'ın başka bir paylaşımı üzerinden Saral'a cevap verdi.

Gülben Ergen'in MEB tarafından yapılan Ailem dizisinde rol alacağı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti.

Oktay Saral, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,

'𝐀𝐢𝐥𝐞𝐦 gibi toplumun en hassas değerlerinden birini merkeze alan bir projede yer alan isimler, sadece sanatçı kimliğiyle değil; geçmiş söylemleri, duruşları ve topluma verdikleri mesajlarla da değerlendirilir.

Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.

Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir.

Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!

Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister.' ifadelerine yer vermişti.

Gülben Ergen, "Siyaset, edep ve seviye işidir." diyen Oktay Saral'a, edep üzerinden cevap verdi.

Oktay Saral'ın 'Siyaset, edep ve seviye işidir. Millete hizmet iddiasında bulunan birinin, muhatabına küfür ve hakaretle saldırması; bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığının açık göstergesidir. Sayın Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yönelik sarf ettiği çirkin ve yakışıksız sözler, siyaseti polemik ve seviyesizlik bataklığına çekme gayretinden başka bir şey değildir.

Bizim medeniyetimizde söz, namustur. Ağızdan çıkan kelam, insanın aynasıdır.

Unutulmasın ki üslubu beyan, aynıyla insan…

Kullandığınız dil, kim olduğunuzu, neyi temsil ettiğinizi ve hangi zihniyeti taşıdığınızı apaçık ortaya koyar.' tweetine Gülben Ergen, 'Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?' diyerek cevap verdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Merve Ersoy - TV Editörü

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
