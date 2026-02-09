Kral Charles’ın 40 Yıldır Vazgeçemediği Paltosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

1980’li yıllardan bu yana gardırobunda yer alan kahverengi tüvit palto, Charles’la adeta özdeşleşmiş durumda. İlk kez 1986 yılında Prenses Diana ve küçük yaştaki Prens Harry ile Sandringham’da çekilen bir fotoğrafta görülen palto, sonraki yıllarda da defalarca objektiflere yansıdı. Kilise ziyaretleri, tatiller, Noel ayinleri ve resmi olmayan etkinliklerde Charles’ın bu paltodan vazgeçmediği dikkat çekti.

Geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında katıldığı etkinliklerde de aynı paltosuyla görüntülenen Charles, istemeden de olsa sosyal medyada gündem olmayı başardı.