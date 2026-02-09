onedio
Kral Charles’ın 40 Yıldır Vazgeçemediği Paltosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kral Charles’ın 40 Yıldır Vazgeçemediği Paltosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 14:48

İngiltere Kralı III. Charles bu kez gardırobuyla konuşuluyor. Yıllardır aynı paltoyu giymesiyle bilinen Charles’ın 40 yıl önceki paltosuyla yeniden görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Hızla tüketilen moda trendlerinin hüküm sürdüğü bir dönemde, İngiltere Kralı III. Charles'ın tam 40 yıldır aynı paltoyu giymesi, son görüntülerle birlikte sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

1980’li yıllardan bu yana gardırobunda yer alan kahverengi tüvit palto, Charles’la adeta özdeşleşmiş durumda. İlk kez 1986 yılında Prenses Diana ve küçük yaştaki Prens Harry ile Sandringham’da çekilen bir fotoğrafta görülen palto, sonraki yıllarda da defalarca objektiflere yansıdı. Kilise ziyaretleri, tatiller, Noel ayinleri ve resmi olmayan etkinliklerde Charles’ın bu paltodan vazgeçmediği dikkat çekti.

Geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında katıldığı etkinliklerde de aynı paltosuyla görüntülenen Charles, istemeden de olsa sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Kral Charles’ın bu yaklaşımı aslında yeni değil.

Daha önce verdiği röportajlarda tek kullanımlık moda anlayışına karşı olduğunu açıkça dile getiren Charles, kıyafetlerini atmak yerine onarmayı tercih ettiğini anlatmış, 'Çocukken İskoçya'da ayakkabılarımızı ayakkabı tamircisine götürür, onun tabanları söküp yenilerini takmasını hayranlıkla izlerdik' demişti.

40 yıl önce giydiği paltosuyla bugün hâlâ kameraların karşısına çıkan III. Charles, bu tavrıyla sosyal medyada bir kez daha gündem olurken, yorumlar da beraberinde geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
