Margot Robbie’nin Filtresiz Fotoğrafı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 10:44

Hollywood’un en çok konuşulan yıldızlarından Margot Robbie, bu kez rolüyle ya da kırmızı halı stiliyle değil, filtresiz bir karesiyle gündeme oturdu. Sosyal medyaya düşen fotoğraf kısa sürede viral olurken, yorumlar da ikiye bölündü.

Gelin birlikte bakalım...

Son dönemde Jacob Elordi ile başrollerini paylaştığı Uğultulu Tepeler filmiyle adından sıkça söz ettiren Margot Robbie, filmin Londra galasında her zamanki gibi tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

Leicester Square’de düzenlenen özel gösterimde, Dilara Fındıkoğlu imzalı iddialı tasarımıyla kırmızı halıda boy gösteren Robbie, zarafetiyle yine alkış almıştı. 

Ancak galadan paylaşılan kareler arasında yer alan filtresiz bir fotoğraf, sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kısa sürede yayılan görüntü sonrası bazı kullanıcılar “Böyle de çok güzel, gerçek haliyle harika” yorumları yaparken, bazıları ise “Filtresiz hali hiç iyi değil” demekten çekinmedi.

Özellikle Hollywood yıldızlarının kusursuz görünüm algısı yeniden masaya yatırılırken, Robbie’nin doğal hali de tartışmaların merkezine oturdu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
