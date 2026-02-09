Margot Robbie’nin Filtresiz Fotoğrafı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Hollywood’un en çok konuşulan yıldızlarından Margot Robbie, bu kez rolüyle ya da kırmızı halı stiliyle değil, filtresiz bir karesiyle gündeme oturdu. Sosyal medyaya düşen fotoğraf kısa sürede viral olurken, yorumlar da ikiye bölündü.
Gelin birlikte bakalım...
Son dönemde Jacob Elordi ile başrollerini paylaştığı Uğultulu Tepeler filmiyle adından sıkça söz ettiren Margot Robbie, filmin Londra galasında her zamanki gibi tüm bakışları üzerinde toplamıştı.
Kısa sürede yayılan görüntü sonrası bazı kullanıcılar “Böyle de çok güzel, gerçek haliyle harika” yorumları yaparken, bazıları ise “Filtresiz hali hiç iyi değil” demekten çekinmedi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
