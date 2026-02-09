Para Polemiğiyle Sefo’yu Kızdıran Demet Akalın’dan Geri Adım

Şarkı, YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşırken Spotify ve Apple Music’te de listeleri zorladı. Akalın daha önce yaptığı açıklamalarda, Sefo’nun kendisine “eski pırlanta günlerini” hatırlattığını söyleyerek genç rapçiye övgüler yağdırmıştı.

Ancak Gökhan Özen’in sahnesinde yaptığı bir espri, beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, sahneden “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan… Çok cimri!” deyince sosyal medya ayağa kalktı. Bu sözlerin ardından Sefo da Instagram’dan bir hikaye paylaşarak, “Demet abla hâlâ ‘para’ diyor. Abla böyle anlaştık ya” ifadeleriyle karşılık verdi.