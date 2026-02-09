onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Para Polemiğiyle Sefo’yu Kızdıran Demet Akalın’dan Geri Adım

Para Polemiğiyle Sefo’yu Kızdıran Demet Akalın’dan Geri Adım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 08:44

Demet Akalın ile Sefo’nun 2025’e damga vuran düeti “Yerinde Dur”, bu kez müzik başarısıyla değil, para polemiğiyle gündeme geldi. Gökhan Özen’in sahnesinde yaptığı “Bu işten hiç para almadım” çıkışıyla ortalığı karıştıran Akalın'a Sefo’dan “Abla böyle anlaştık ya” yanıtı gelmişti. Tartışma büyüyünce Demet Akalın’dan bu kez net bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, sözlerinin espri olduğunu söyleyerek noktayı koydu. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yaz yayınlanan “Yerinde Dur”, Demet Akalın ve Sefo'nun adını zirveye taşıdı.

Geçtiğimiz yaz yayınlanan “Yerinde Dur”, Demet Akalın ve Sefo'nun adını zirveye taşıdı.

Şarkı, YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşırken Spotify ve Apple Music’te de listeleri zorladı. Akalın daha önce yaptığı açıklamalarda, Sefo’nun kendisine “eski pırlanta günlerini” hatırlattığını söyleyerek genç rapçiye övgüler yağdırmıştı.

Ancak Gökhan Özen’in sahnesinde yaptığı bir espri, beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, sahneden “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan… Çok cimri!” deyince sosyal medya ayağa kalktı. Bu sözlerin ardından Sefo da Instagram’dan bir hikaye paylaşarak, “Demet abla hâlâ ‘para’ diyor. Abla böyle anlaştık ya” ifadeleriyle karşılık verdi.

Kaçıranlar için:

Polemik büyüyünce Demet Akalın sessiz kalmadı ve bu kez videolu bir açıklama yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın