Para Polemiğiyle Sefo’yu Kızdıran Demet Akalın’dan Geri Adım
Demet Akalın ile Sefo’nun 2025’e damga vuran düeti “Yerinde Dur”, bu kez müzik başarısıyla değil, para polemiğiyle gündeme geldi. Gökhan Özen’in sahnesinde yaptığı “Bu işten hiç para almadım” çıkışıyla ortalığı karıştıran Akalın'a Sefo’dan “Abla böyle anlaştık ya” yanıtı gelmişti. Tartışma büyüyünce Demet Akalın’dan bu kez net bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, sözlerinin espri olduğunu söyleyerek noktayı koydu.
İşte detaylar…
Geçtiğimiz yaz yayınlanan “Yerinde Dur”, Demet Akalın ve Sefo'nun adını zirveye taşıdı.
Polemik büyüyünce Demet Akalın sessiz kalmadı ve bu kez videolu bir açıklama yaptı.
