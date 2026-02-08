Murat Dalkılıç’tan Yapay Zeka Bestelerine İsyan!

“Bir beste; aranjesi, mix-mastering’i, sesi ve promosyon planı yoksa tek başına bir şey ifade etmiyor” diyen Dalkılıç, çok yönlü olamayanların bu sistemde ayakta kalamayacağını vurguladı.

“Eğer çok fonksiyonlu olmayı öğrenemezsen oyun dışı kalırsın” sözleriyle mesajını netleştirdi. Murat Dalkılıç’ın hem yapay zekaya hem de “köşeyi dönme” hayali kuranlara yönelik bu sitemkâr çıkışı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.