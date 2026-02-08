onedio
Murat Dalkılıç’tan Yapay Zeka Bestelerine İsyan!

Murat Dalkılıç'tan Yapay Zeka Bestelerine İsyan!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 15:37

Yapay zeka tartışmaları hız kesmeden sürerken, bu kez Murat Dalkılıç’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sitem etti hem de özellikle genç bestecilere net bir uyarıda bulundu. Son dönemde DM ve e-posta kutusunun yapay zeka destekli bestelerle dolup taştığını söyleyen Dalkılıç, “köşeyi döneriz” hayaliyle yola çıkanlara açık açık seslendi.

Son dönemde kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan Murat Dalkılıç, magazin manşetlerinden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü gününe özel romantik bir paylaşımla kutlamış, deniz kenarında Özgü Kaya’yı sırtında taşıdığı karelere “Varlığına 1000 şükür” notunu düşmüştü. Aşk pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, Murat Dalkılıç bu kez bambaşka bir konuyla yeniden gündeme geldi.

Hatırlarsanız Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde yapay zeka uygulamalarıyla yaşadığı bir deneyimi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Özellikle ChatGPT’ye yönelik sözleri çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, yanlış yönlendirme yüzünden maddi zarara uğradığını söyleyerek uygulamayı sildiğini açıklamış, “Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor. Dün aptalca bir zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için. ‘Seni terk ediyorum’ dedim, ‘Gitme diye yalvaracak halim yok’ dedi, pislik!” ifadeleriyle gündem olmuştu.

Bu çıkışın ardından Murat Dalkılıç’tan bir yapay zeka sitemi daha geldi.

Ünlü şarkıcı bu kez DM ve e-posta kutusunun yapay zeka destekli beste mesajlarıyla dolup taşmasına isyan etti. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Dalkılıç, özellikle genç bestecilere seslenerek önemli uyarılarda bulundu.

Dalkılıç, paylaşımında DM’lerine yüzlerce “Tam size göre bestem var” mesajı geldiğini belirterek, “Belli ki yapay zeka aplikasyonları her ay üyelik parası alabilmek için size besteci olduğunuzu inandırmış” dedi. Bu işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan şarkıcı, “Günde 50 beste yapıp bir tanesini satsak köşeyi döneriz” hayaliyle yola çıkanlara da açık açık seslendi:

“Bu umutla yaşamayın… Kıyamam size, yazık.”

Ünlü şarkıcı sözlerinin devamında, sadece iyi beste yapmanın artık yeterli olmadığını söyledi.

“Bir beste; aranjesi, mix-mastering’i, sesi ve promosyon planı yoksa tek başına bir şey ifade etmiyor” diyen Dalkılıç, çok yönlü olamayanların bu sistemde ayakta kalamayacağını vurguladı.

“Eğer çok fonksiyonlu olmayı öğrenemezsen oyun dışı kalırsın” sözleriyle mesajını netleştirdi. Murat Dalkılıç’ın hem yapay zekaya hem de “köşeyi dönme” hayali kuranlara yönelik bu sitemkâr çıkışı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

