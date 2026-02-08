onedio
Türkiye’de Alıştığı Rahatlığı Almanya’da Bulamayan Gurbetçi Şaşırdığı Farkları Anlattı

Gülistan Başköy
08.02.2026 - 14:40

Türkiye’den Almanya’ya taşınan bir kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile iki ülke arasındaki günlük yaşam farklarını anlattı. Türkiye’de alışık olduğu ama Almanya’da en çok eksikliğini hissettiği detayları tek tek sıralayan kadın, özellikle alışveriş saatleri ve yemek kültürü konusunda yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Paylaşımında ilk olarak mağaza ve AVM saatlerine değinen kadın, “Türkiye’de 22.00’ye kadar açık olan AVM’lere o kadar alışmışım ki, Almanya’da saat sekizde her yerin kapanmasına hâlâ alışamadım” dedi.

Bazı dükkanların saat altıda bile kapandığını söyleyen kadın, akşam saatlerinde alışveriş yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. “Allah’tan bazı marketler saat ona kadar açık” sözleriyle durumu özetledi.

İkinci başlık ise yemek kültürü oldu. Almanya’da damak zevki konusunda zorlandığını anlatan kadın, “Almanların sosis dışında çok güçlü bir yemek kültürü yok” diyerek dikkat çekti. Türk restoranlarını denediğini ancak çoğunun Türkiye’deki orta kalite yemek hissini bile vermediğini söyleyen kadın, “İstanbul’da dünya mutfağının en iyisini yiyebilirken burada yediklerim beni hiç etkilemedi” ifadelerini kullandı.

En çok zorlandığı konulardan biri de eve sipariş vermek oldu. “Türkiye’de canın ne isterse sipariş ediyorsun, burada öyle değil” diyen kadın, marketten ya da restorandan sipariş seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Özellikle tatlı konusunda şaşkınlığını gizleyemeyen kadın, “Buraya geldiğimden beri bir kere bile eve tatlı siparişi veremedim” dedi.

Paylaşımını, “Eğer dışarıdan bir şey yemek istiyorsanız, sadece evinize çok yakın ve belirli saatlerde açık olan yerlerden sipariş verebilirseniz şanslısınız” sözleriyle tamamlayan kadın, Almanya’daki yaşamın Türkiye’de alışılan pratiklerden oldukça farklı olduğunu vurguladı.

