onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bülent Ersoy’un Viral Olan Taksi Videosunun Perde Arkası Bambaşka Çıktı: Taksici Gerçeği Açıkladı

Bülent Ersoy’un Viral Olan Taksi Videosunun Perde Arkası Bambaşka Çıktı: Taksici Gerçeği Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 12:09

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da taksiye binerken görüntülenen Bülent Ersoy’un videosu sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. Görüntülerle ilgili merak edilenler artarken, o anları kaydeden taksici ilk kez konuştu ve '25 yıl annesinin şoförlüğünü yaptım. Bülent Hanım ile samimiyetimiz yıllar öncesine dayanıyor yani. Evine girip çıkarım. Normal bir kişi, Bülent Hanım'ın böyle bir videosunu çekemez. Telefonu elinde aldırtmaz. Abla - kardeş gibiyizdir.' dedi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/bulent-erso...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda taksiye binerken taksici Yüksel Nas da o anları video ile kayda almış görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda taksiye binerken taksici Yüksel Nas da o anları video ile kayda almış görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Nas, yalnızca videoyla yetinmemiş, Ersoy’la çekildiği özçekimi de profil fotoğrafı yapmıştı. Bu paylaşımlara goygoyculardan yorumlar da gecikmemiş, 'Dayı korkudan nasıl da gizlice çekiyor', 'Diva bir görse neler olur kim bilir' esprileri havada uçuşmuştu.

Kaçıranlar için:

Habertürk’e konuşan Yüksel Nas, aslında Ersoy’la çok eski bir tanışıklığı olduğunu söyledi.

Habertürk’e konuşan Yüksel Nas, aslında Ersoy’la çok eski bir tanışıklığı olduğunu söyledi.

Nas, “Ben rahmetli annesi Necla Poyraz’ın tam 25 yıl şoförlüğünü yaptım. Bülent Hanım’la samimiyetimiz yıllar öncesine dayanıyor. Evine girip çıkarım, abla-kardeş gibiyiz” diyerek aralarındaki bağı anlattı.

Taksici, sosyal medyada konuşulan “normal bir yolcu gibi video çekti” yorumlarına da açıklık getirdi. “Normal bir kişi Bülent Hanım’ın videosunu çekemez. Telefonu eline aldırmaz. O yüzden bu görüntüler samimiyetimizden kaynaklı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ersoy’un özel şoförüne kızdığı için taksiye bindiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Nas, “Kıbrıs’a gidiyordu. Tekerlekli sandalye bekliyorduk. ” dedi. Paylaşımının ulaştığı etkileşimden kendisinin bile şaşırdığını söyleyen Yüksel Nas, “Sadece benim paylaştığım video 1 milyon izlenmeyi geçti. Kıbrıs dönüşü bu videoyu paylaştığım için inşallah kızmaz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın