Bülent Ersoy’un Viral Olan Taksi Videosunun Perde Arkası Bambaşka Çıktı: Taksici Gerçeği Açıkladı
Kaynak: https://www.haberturk.com/bulent-erso...
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da taksiye binerken görüntülenen Bülent Ersoy’un videosu sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. Görüntülerle ilgili merak edilenler artarken, o anları kaydeden taksici ilk kez konuştu ve '25 yıl annesinin şoförlüğünü yaptım. Bülent Hanım ile samimiyetimiz yıllar öncesine dayanıyor yani. Evine girip çıkarım. Normal bir kişi, Bülent Hanım'ın böyle bir videosunu çekemez. Telefonu elinde aldırtmaz. Abla - kardeş gibiyizdir.' dedi.
Kaynak: Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda taksiye binerken taksici Yüksel Nas da o anları video ile kayda almış görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk’e konuşan Yüksel Nas, aslında Ersoy’la çok eski bir tanışıklığı olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın