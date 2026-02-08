Bülent Ersoy’un Viral Olan Taksi Videosunun Perde Arkası Bambaşka Çıktı: Taksici Gerçeği Açıkladı

Nas, “Ben rahmetli annesi Necla Poyraz’ın tam 25 yıl şoförlüğünü yaptım. Bülent Hanım’la samimiyetimiz yıllar öncesine dayanıyor. Evine girip çıkarım, abla-kardeş gibiyiz” diyerek aralarındaki bağı anlattı.

Taksici, sosyal medyada konuşulan “normal bir yolcu gibi video çekti” yorumlarına da açıklık getirdi. “Normal bir kişi Bülent Hanım’ın videosunu çekemez. Telefonu eline aldırmaz. O yüzden bu görüntüler samimiyetimizden kaynaklı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ersoy’un özel şoförüne kızdığı için taksiye bindiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Nas, “Kıbrıs’a gidiyordu. Tekerlekli sandalye bekliyorduk. ” dedi. Paylaşımının ulaştığı etkileşimden kendisinin bile şaşırdığını söyleyen Yüksel Nas, “Sadece benim paylaştığım video 1 milyon izlenmeyi geçti. Kıbrıs dönüşü bu videoyu paylaştığım için inşallah kızmaz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.