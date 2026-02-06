onedio
Taksici Bülent Ersoy’u Gizlice Çekti, Video Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 14:21

İstanbul’da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir taksici, aracına binen Bülent Ersoy’u görüntülemeye çalışırken yaptığı paylaşımla viral oldu.

İstanbul Havalimanı’nda Ersoy’u aracına alan taksici, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Taksici, Ersoy’u gideceği yere bıraktıktan sonra birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Hatta bu kareyi sosyal medya hesabında profil fotoğrafı yaptı.

