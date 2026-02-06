Taksici Bülent Ersoy’u Gizlice Çekti, Video Sosyal Medyada Viral Oldu
İstanbul’da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir taksici, aracına binen Bülent Ersoy’u görüntülemeye çalışırken yaptığı paylaşımla viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Havalimanı’nda Ersoy’u aracına alan taksici, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksici, Ersoy’u gideceği yere bıraktıktan sonra birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın