6 Şubat Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları

6 Şubat Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 12:12

6 Şubat 2023’te yaşanan ve tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğan deprem felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açarak on binlerce canımızı aramızdan aldı. Zaman geçse de acı dinmedi, kayıpların yokluğu hâlâ yüreklerde hissediliyor. Felaketin yıl dönümünde Türkiye bir kez daha sessizliğe bürünürken, hatırlamak ve unutmamak ortak bir sorumluluğa dönüştü. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaparak kaybettiklerimizi andı. 👇

Aleyna Tilki

Yıldız Çağrı Atiksoy

Deren Talu

Esra Erol

Eda Ece

Hazal Filiz Küçükköse

Sıla Türkoğlu

Hasan Can Kaya

Mustafa Ceceli

İbrahim Tatlıses

Deniz Çakır

Su Burcu Yazgı Coşkun

Ajda Pekkan

Serdar Ortaç

Melek Baykal

Işın Karaca

Kerem Aktürkoğlu

Zuhal Topal

Berfu Yenenler

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Otto Skorzeny

özür dileyerek ama belki birkaçı tamam da yürekten paylaşım yapıyorda . Büyük bir çoğunluğu da linç yememek , duyar kasmak ve takipçi kaybetmemek adına yapıl... Devamını Gör

Kedi Oyuncağı

bu ünlülerin bazıları kendi ve programları adeta bir ahlak depremi hasan can kaya esra erol