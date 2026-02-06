6 Şubat Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları
6 Şubat 2023’te yaşanan ve tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğan deprem felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açarak on binlerce canımızı aramızdan aldı. Zaman geçse de acı dinmedi, kayıpların yokluğu hâlâ yüreklerde hissediliyor. Felaketin yıl dönümünde Türkiye bir kez daha sessizliğe bürünürken, hatırlamak ve unutmamak ortak bir sorumluluğa dönüştü. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaparak kaybettiklerimizi andı. 👇
Aleyna Tilki
Yıldız Çağrı Atiksoy
Deren Talu
Esra Erol
Eda Ece
Hazal Filiz Küçükköse
Sıla Türkoğlu
Hasan Can Kaya
Mustafa Ceceli
İbrahim Tatlıses
Deniz Çakır
Su Burcu Yazgı Coşkun
Ajda Pekkan
Serdar Ortaç
Melek Baykal
Işın Karaca
Kerem Aktürkoğlu
Zuhal Topal
Berfu Yenenler
