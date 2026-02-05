onedio
Babasını Kaybettiği Gün Kalp Ameliyatına Giren Elvin Levinler Sesi Titreyerek Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 15:41

Oyunculuktan influencer’lığa uzanan yolculuğuyla tanınan Elvin Levinler, yaşadığı zorlu sağlık sürecini ilk kez anlattı. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ablasyon ameliyatı geçiren Levinler, bu sürecin babasının hastalığıyla aynı döneme denk geldiğini söyledi. Duygusal anlar yaşayan ünlü isim, anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle bir döneme damga vuran Elvin Levinler, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Oyunculuğun ardından yolunu sosyal medyada çizen Levinler, yoga, sağlıklı yaşam ve seyahat paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Ancak bu kez paylaştığı video, alıştığımız içeriklerden çok daha farklıydı.

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak’ta babası Selçuk Levinler’i kaybeden Elvin Levinler, aynı dönemde kendisinin de ciddi bir sağlık problemiyle mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü isim, kalp ritim bozukluğu nedeniyle ablasyon ameliyatı geçirdiğini ve bu sürecin hayatının en zor günlerine denk geldiğini anlattı.

Levinler, videoda titreyen sesiyle şunları söyledi:

“Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim. Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım, sonra tekrar geri döndüm. Çok zor bir zamandı.”

Geçirdiği işlemin kalbin yapısıyla değil, elektrik sistemiyle ilgili olduğunu belirten Levinler, uzun süredir ritim bozukluğu yaşadığını ve bu durumun son iki yılda ciddi şekilde arttığını ifade etti. Özellikle babasının hastalığı sürecinde yoğun stres yaşadığını anlatan Levinler, kalbinin gün içinde “içinde bir kuş çırpınıyormuş gibi” attığını söyledi.

O dönemde aşırı spor yaptığını, yüksek kafein tükettiğini ve vücudunun bu tempoya dayanamadığını dile getiren Levinler, hormon dengesinin bozulduğunu ve ciddi kilo kaybı yaşadığını da paylaştı.

