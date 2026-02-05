Babasını Kaybettiği Gün Kalp Ameliyatına Giren Elvin Levinler Sesi Titreyerek Anlattı

Oyunculuğun ardından yolunu sosyal medyada çizen Levinler, yoga, sağlıklı yaşam ve seyahat paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Ancak bu kez paylaştığı video, alıştığımız içeriklerden çok daha farklıydı.

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak’ta babası Selçuk Levinler’i kaybeden Elvin Levinler, aynı dönemde kendisinin de ciddi bir sağlık problemiyle mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü isim, kalp ritim bozukluğu nedeniyle ablasyon ameliyatı geçirdiğini ve bu sürecin hayatının en zor günlerine denk geldiğini anlattı.