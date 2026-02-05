Babasını Kaybettiği Gün Kalp Ameliyatına Giren Elvin Levinler Sesi Titreyerek Anlattı
Oyunculuktan influencer’lığa uzanan yolculuğuyla tanınan Elvin Levinler, yaşadığı zorlu sağlık sürecini ilk kez anlattı. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ablasyon ameliyatı geçiren Levinler, bu sürecin babasının hastalığıyla aynı döneme denk geldiğini söyledi. Duygusal anlar yaşayan ünlü isim, anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle bir döneme damga vuran Elvin Levinler, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Levinler, videoda titreyen sesiyle şunları söyledi:
O dönemde aşırı spor yaptığını, yüksek kafein tükettiğini ve vücudunun bu tempoya dayanamadığını dile getiren Levinler, hormon dengesinin bozulduğunu ve ciddi kilo kaybı yaşadığını da paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın