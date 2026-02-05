onedio
Sahnelere Geri Dönen Adamlar Grubu İlk Konser Tarihini Açıkladı

Sahnelere Geri Dönen Adamlar Grubu İlk Konser Tarihini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 14:32

Bir süre önce “ara veriyoruz” diyerek tüm konserlerini iptal eden Adamlar, hayranlarını sessizliğe gömmüştü. O açıklamadan sonra grubun geleceğiyle ilgili soru işaretleri hiç eksik olmadı. “Dağıldılar mı?” söylentileri kulaktan kulağa dolaşırken beklenen haber sonunda geldi. Adamlar, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkacağını duyurdu. Yeni dönemin ilk konser tarihi de netleşti.

İşte detaylar:

Türk alternatif rock sahnesinin en sevilen ve en güçlü gruplarından Adamlar, geçtiğimiz aylarda aldığı ani kararla gündemi sarsmıştı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan kısa ama net açıklamayla grup, tüm müzikal faaliyetlerine “bir süreliğine” ara verdiğini duyurmuş, planlanan konserler tek tek iptal edilmişti.

Üstelik bu karar, grubun Ankara’daki konserinden yalnızca günler sonra gelmişti. Sahnedeki enerjileri ve keyifli halleri hâlâ akıllardayken gelen bu açıklama, hayranları için tam anlamıyla soğuk duş etkisi yaratmıştı.

O günden sonra Adamlar cephesinden uzun süre hiçbir haber gelmedi.

2014’ten bu yana vokalde Tolga Akdoğan, gitarda Gürhan Öğütücü, basta Berat İşçioğlu ve davulda Berkan Tilavel’den oluşan grup; “Rüyalarda Buruşmuşuz”, “Hikaye”, “Acının İlacı”, “Koca Yaşlı Şişko Dünya” ve “Dalgalı” gibi şarkılarla alternatif sahnenin en karakteristik işlerine imza atmıştı.

2019’da yayımlanan Dünya Günlükleri albümüyle zirve yapan Adamlar, 2024’te çıkan Kahırlı Merdiven ile de üretim temposunu sürdürmüştü.

Aylar süren sessizliğin ardından beklenen haber nihayet geldi.

Adamlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla sahnelere geri döndüklerini duyurdu. Grubun yeni döneminin ilk konseri 4 Nisan’da gerçekleşecek.

