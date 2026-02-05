onedio
Bir İçerik Üreticisi Karadeniz'deki Evlerin Neden Sıvasız Olduğunu Açıkladı

Gülistan Başköy
05.02.2026 - 12:46

Bir içerik üreticisinin anlattıkları, Karadeniz’e yolu düşen herkesin aklını kurcalayan o soruya net bir yanıt verdi: “Bu evler neden hep sıvasız?” Meğer uzaktan bakınca yarım gibi görünen o yapılar, ne terk edilmiş ne de parasızlıktan bırakılmış.

İşte detaylar:

Karadeniz’de ev anlayışının bambaşka olduğunu anlatan içerik üreticisi, bölgedeki evlerin tek seferde bitirilmek için yapılmadığını söyledi.

İçerik üreticisi videoda şunları söyledi:

“Karadeniz’e ilk kez gelen herkes aynı şeyi soruyor: ‘Bu evler neden hep sıvasız?’ Uzaktan bakınca yarım sanılıyor. Sanki ustalar çayı içip gitmiş gibi…”

Aslında işin gerçeği çok daha farklı. Karadeniz’de evlerin tek seferde tamamlanmadığını anlatan içerik üreticisi, bölgedeki yapı anlayışını şu sözlerle özetledi:

“Burada ev bir anda bitmez. Bu sene beton atılır, seneye bir kat daha çıkılır. Sıva mı? O en sona kalır.”

Ancak o “en son” çoğu zaman hiç gelmiyor. Çünkü evler yalnızca bugünün ihtiyacına göre yapılmıyor. İçerik üreticisi bu durumu da şöyle anlattı:

“Çocuk evlenir diye düşünülür, torun büyürse ona da yer kalsın denir. O yüzden kimse ‘bitti’ demez. Hep bir ihtimal vardır: ‘Belki bir gün bir kat daha çıkarız.’”

