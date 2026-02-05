Oyunculuğu Bırakıp Evlenen Zeynep Tokuş’un Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Ayşe Annesinin Kopyası Çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu Deli Yürek dizisiyle büyük bir popülerlik yakalayan Zeynep Tokuş aniden setleri bırakıp radikal karar alarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Şimdilerde sosyal medyada yoga, sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Tokuş son olarak kızı Ayşe'yle gündeme geldi. Gözlerden uzak büyüyen Ayşe'nin son haline 'Büyüdükçe annesine benziyor' , 'İkizi olmuş' yorumları yağdı.
1998’de Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle bir neslin kalbine taht kuran Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp bambaşka bir hayata yönelmişti.
Eşi Erdem Yıldız’la birlikte kurduğu sakin hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Tokuş, bu kez küçük bir istisna yaptı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
DNA inkar edilemez 🌹🌹🌹
Bana benzemeyecekti heralde 😏 Bu zengin oyuncu bebeleri annesine babasına benziyor diye haber yapılması çook komik