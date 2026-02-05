onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyunculuğu Bırakıp Evlenen Zeynep Tokuş’un Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Ayşe Annesinin Kopyası Çıktı

Oyunculuğu Bırakıp Evlenen Zeynep Tokuş’un Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Ayşe Annesinin Kopyası Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 11:05

Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu Deli Yürek dizisiyle büyük bir popülerlik yakalayan Zeynep Tokuş aniden setleri bırakıp radikal karar alarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Şimdilerde sosyal medyada yoga, sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Tokuş son olarak kızı Ayşe'yle gündeme geldi. Gözlerden uzak büyüyen Ayşe'nin son haline 'Büyüdükçe annesine benziyor' , 'İkizi olmuş' yorumları yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1998’de Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle bir neslin kalbine taht kuran Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp bambaşka bir hayata yönelmişti.

1998’de Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle bir neslin kalbine taht kuran Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp bambaşka bir hayata yönelmişti.

Setleri geride bırakan Tokuş, yıllardır yoga, spor ve sağlıklı yaşam odaklı bir hayat sürüyor. Fit görüntüsü, enerjisi ve dingin haliyle de sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Üç çocuk annesi olan Zeynep Tokuş, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tutmayı tercih etti.

Eşi Erdem Yıldız’la birlikte kurduğu sakin hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Tokuş, bu kez küçük bir istisna yaptı.

Eşi Erdem Yıldız’la birlikte kurduğu sakin hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Tokuş, bu kez küçük bir istisna yaptı.

En küçük kızı Ayşe ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş’un gönderisi, beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. Anne-kız benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı.

Paylaşımın ardından yorumlar adeta yağmur gibi geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mubeyyen Torun

DNA inkar edilemez 🌹🌹🌹

ikigai

Bana benzemeyecekti heralde 😏 Bu zengin oyuncu bebeleri annesine babasına benziyor diye haber yapılması çook komik