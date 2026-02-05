onedio
Yonca Evcimik Fatih Ürek’in Cenazesindeki Tepki Çeken Sözlerini Savundu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 09:28

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in cenaze töreninde yıllardır yakın dostu olan Yonca Evcimik’in 'Belki de bunca süre sonra uyanmaması onun için daha iyi oldu.' şeklindeki ifadesi tartışma yaratmıştı. Evcimik, yeni röportajında sözlerinin arkasında durduğunu belirterek “Hala daha öyle diyorum. Böyle yaşaması daha mı iyi?” diye çıkıştı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye yatırılan Fatih Ürek, 3 ay tedavi görmüştü.

Ancak 30 Ocak akşamı hayatını kaybettiği duyurulmuş, vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yaratmıştı. Ürek’in ardından ortaya atılan “yasaklı madde kullanımı” iddiaları ise tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan resmi açıklamayla net bir dille yalanlanmıştı. Hastane, sanatçının hastaneye bilinci kapalı şekilde getirildiğini, tüm süreç boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığını kamuoyuna duyurmuştu.

1 Şubat’ta düzenlenen cenaze töreninde birçok ünlü isim Fatih Ürek’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Törende dikkat çeken anlardan biri ise Yonca Evcimik’in mikrofonlara yaptığı açıklama oldu.

Evcimik’in, “Belki de uyanmaması onun için daha iyi oldu” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, kimi kullanıcılar bu ifadeleri sert bulurken kimi kullanıcılar ise sanatçıya destek vermişti.

Gelen tepkilerin ardından yeni bir röportaj veren Yonca Evcimik, sözlerinin arkasında durduğunu net ifadelerle dile getirdi.

gnc

20 dk oksijensiz kalmış beyni, bitki gibi yaşamasındansa böylesi daha iyi demiş dönmezdi çünkü eski fonksiyonuna şu anki teknoloji nöron ölümünü döndüremiyor... Devamını Gör