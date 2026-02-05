Yonca Evcimik Fatih Ürek’in Cenazesindeki Tepki Çeken Sözlerini Savundu
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in cenaze töreninde yıllardır yakın dostu olan Yonca Evcimik’in 'Belki de bunca süre sonra uyanmaması onun için daha iyi oldu.' şeklindeki ifadesi tartışma yaratmıştı. Evcimik, yeni röportajında sözlerinin arkasında durduğunu belirterek “Hala daha öyle diyorum. Böyle yaşaması daha mı iyi?” diye çıkıştı.
15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye yatırılan Fatih Ürek, 3 ay tedavi görmüştü.
Törende dikkat çeken anlardan biri ise Yonca Evcimik’in mikrofonlara yaptığı açıklama oldu.
Gelen tepkilerin ardından yeni bir röportaj veren Yonca Evcimik, sözlerinin arkasında durduğunu net ifadelerle dile getirdi.
