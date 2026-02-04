Konserde Şarkı Söylerken Ağlayan Fatma Turgut’tan Aldatılma İddialarına Samimi Yanıt
Model grubuyla tanınan Fatma Turgut, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Başarılı şarkıcı, bir konserinde “Antidepresan Gülümsemesi”ni söylerken gözyaşlarına boğulduğu anlarla gündem olmuştu. O anların ardından, “Şarkıyı söylemeden önce aldatıldığını öğrenmiş” iddiaları sosyal medyada hızla yayılmıştı. Uzun süre konuşulan bu iddialar sonrası Fatma Turgut sessizliğini bozdu. Sanatçı, katıldığı programda yaşananların perde arkasını anlattı.
Türkiye’de birçok müzik grubunun kaderi ne yazık ki dağılmak oluyor.
Solo kariyerinde istikrarlı bir grafik çizen sanatçı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda “Model yeniden bir araya gelir mi?” sorusuna verdiği yanıtla da gündem olmuştu.
Son olarak Fatma Turgut, bir konserinde “Antidepresan Gülümsemesi” şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulduğu anlarla sosyal medyada konuşulmuştu.
