Konserde Şarkı Söylerken Ağlayan Fatma Turgut’tan Aldatılma İddialarına Samimi Yanıt

Bir döneme damga vuran ve hâlâ şarkıları dillerden düşmeyen gruplardan biri de Model’di. 2005 yılında A Due Carmen adıyla kurulan, daha sonra Model adını alan grup; kısa sürede alternatif rock sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Ancak 2016 yılında Model resmen dağıldı ve hayranlarını derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Grubun dağılmasının ardından gözler vokalist Fatma Turgut’a çevrilmişti. Turgut, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada dağılma sürecini anlatırken, diğer grup üyelerinin bir proje için Amerika’ya gittiklerini ve geri dönmemeye karar verdiklerini söylemişti. Bu gelişmenin ardından Fatma Turgut yoluna tek başına devam etti.