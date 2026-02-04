onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konserde Şarkı Söylerken Ağlayan Fatma Turgut’tan Aldatılma İddialarına Samimi Yanıt

Konserde Şarkı Söylerken Ağlayan Fatma Turgut’tan Aldatılma İddialarına Samimi Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.02.2026 - 12:24

Model grubuyla tanınan Fatma Turgut, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Başarılı şarkıcı, bir konserinde “Antidepresan Gülümsemesi”ni söylerken gözyaşlarına boğulduğu anlarla gündem olmuştu. O anların ardından, “Şarkıyı söylemeden önce aldatıldığını öğrenmiş” iddiaları sosyal medyada hızla yayılmıştı. Uzun süre konuşulan bu iddialar sonrası Fatma Turgut sessizliğini bozdu. Sanatçı, katıldığı programda yaşananların perde arkasını anlattı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de birçok müzik grubunun kaderi ne yazık ki dağılmak oluyor.

Türkiye’de birçok müzik grubunun kaderi ne yazık ki dağılmak oluyor.

Bir döneme damga vuran ve hâlâ şarkıları dillerden düşmeyen gruplardan biri de Model’di. 2005 yılında A Due Carmen adıyla kurulan, daha sonra Model adını alan grup; kısa sürede alternatif rock sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Ancak 2016 yılında Model resmen dağıldı ve hayranlarını derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Grubun dağılmasının ardından gözler vokalist Fatma Turgut’a çevrilmişti. Turgut, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada dağılma sürecini anlatırken, diğer grup üyelerinin bir proje için Amerika’ya gittiklerini ve geri dönmemeye karar verdiklerini söylemişti. Bu gelişmenin ardından Fatma Turgut yoluna tek başına devam etti.

Solo kariyerinde istikrarlı bir grafik çizen sanatçı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda “Model yeniden bir araya gelir mi?” sorusuna verdiği yanıtla da gündem olmuştu.

Solo kariyerinde istikrarlı bir grafik çizen sanatçı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda “Model yeniden bir araya gelir mi?” sorusuna verdiği yanıtla da gündem olmuştu.

Turgut, belgesel ya da konser gibi özel bir proje olması halinde bunu değerlendirebileceğini söyleyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak Fatma Turgut, bir konserinde “Antidepresan Gülümsemesi” şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulduğu anlarla sosyal medyada konuşulmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın