onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Gelin Yasemin Kay Allen’dan Erkekler Hakkında Dobra Açıklama

Yeni Gelin Yasemin Kay Allen’dan Erkekler Hakkında Dobra Açıklama

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.02.2026 - 09:21

Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sürpriz bir nikahla evlenen Yasemin Kay Allen, bu kez sözleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Melis İşiten’in programına konuk oldu ve ilişkiler üzerine yaptığı “Erkekler makyajsız kız seviyormuş. Biz de sakalsız, bıyıksız erkek seviyoruz.” çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl, Merhamet, Şeref Meselesi, Su ve Ateş gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yasemin Kay Allen, kariyeri kadar özel hayatıyla da uzun süredir magazin gündeminde.

Muhteşem Yüzyıl, Merhamet, Şeref Meselesi, Su ve Ateş gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yasemin Kay Allen, kariyeri kadar özel hayatıyla da uzun süredir magazin gündeminde.

Özellikle eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı gelgitli ilişkiyi mutlaka duymuşsunuzdur. Ayrılıklar, barışmalar derken çiftin bir anda evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz hafta Las Vegas’ta sade bir nikahla dünyaevine giren Yasemin Kay Allen, evlilik karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak sürprizi duyurmuştu. Bu ani karar sosyal medyada da yankı bulmuş, “Exten next oluyormuş” yorumları kısa sürede gündem olmuştu.

Kaçıranlar için:

Sürpriz evliliğin ardından bu kez Melis İşiten’in programına konuk olan Allen, yaptığı açıklamalarla yeniden konuşuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın