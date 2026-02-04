Yeni Gelin Yasemin Kay Allen’dan Erkekler Hakkında Dobra Açıklama
Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sürpriz bir nikahla evlenen Yasemin Kay Allen, bu kez sözleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Melis İşiten’in programına konuk oldu ve ilişkiler üzerine yaptığı “Erkekler makyajsız kız seviyormuş. Biz de sakalsız, bıyıksız erkek seviyoruz.” çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.
Muhteşem Yüzyıl, Merhamet, Şeref Meselesi, Su ve Ateş gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yasemin Kay Allen, kariyeri kadar özel hayatıyla da uzun süredir magazin gündeminde.
Sürpriz evliliğin ardından bu kez Melis İşiten’in programına konuk olan Allen, yaptığı açıklamalarla yeniden konuşuldu.
