Kim Kardashian ve F1 Pilotu Lewis Hamilton'un Gizli İlişki Yaşadığı Ortaya Çıktı
Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian’ın, Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton ile gizli bir aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İngiliz basınına göre ikili, romantik bir hafta sonu geçirmek için İngiltere’de lüks bir otelde buluştu. Kardashian’ın özel jetiyle ülkeye giriş yaptığı, Hamilton’ın ise helikopterle otele ulaştığı öne sürüldü. Çiftin baş başa akşam yemeği yediği ve spa keyfi yaptığı iddia edilirken, hafta sonunun maliyetinin 120 bin sterline kadar çıktığı konuşuluyor.
İşte detaylar:
Reality şov dünyasında adını tarihe yazdıran Kim Kardashian, bu kez özel hayatıyla gündemde.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle İngiltere’ye uçtu.
Kaynaklara göre çift, Cotswolds bölgesindeki lüks tesiste baş başa romantik bir akşam yemeği yedi, ardından spa alanında çift masajı yaptırdı.
