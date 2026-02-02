onedio
Kim Kardashian ve F1 Pilotu Lewis Hamilton'un Gizli İlişki Yaşadığı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 14:59

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian’ın, Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton ile gizli bir aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İngiliz basınına göre ikili, romantik bir hafta sonu geçirmek için İngiltere’de lüks bir otelde buluştu. Kardashian’ın özel jetiyle ülkeye giriş yaptığı, Hamilton’ın ise helikopterle otele ulaştığı öne sürüldü. Çiftin baş başa akşam yemeği yediği ve spa keyfi yaptığı iddia edilirken, hafta sonunun maliyetinin 120 bin sterline kadar çıktığı konuşuluyor. 

İşte detaylar:

Reality şov dünyasında adını tarihe yazdıran Kim Kardashian, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Kanye West ile yaşadığı olaylı evliliğin ardından uzun süredir adı farklı isimlerle anılan Kardashian’ın, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile gizli bir ilişki yaşadığı iddiası magazin dünyasını hareketlendirdi.

Dört çocuk annesi olan Kim Kardashian’ın, ilk iki çocuğunu doğal yollarla dünyaya getirdiği, diğer iki çocuğunun ise taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğu biliniyor. Son dönemde iş hayatı, markaları ve anneliğiyle öne çıkan Kardashian, şimdi de yeni bir aşk iddiasıyla konuşuluyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle İngiltere’ye uçtu.

Oxford Havalimanı’na iniş yapan Kardashian’ın, yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki lüks Estelle Manor oteline geçtiği iddia edildi. Ünlü isme üç korumanın eşlik ettiği belirtilirken, Lewis Hamilton’ın da Londra’dan helikopterle otele geldiği öne sürüldü.

Kaynaklara göre çift, Cotswolds bölgesindeki lüks tesiste baş başa romantik bir akşam yemeği yedi, ardından spa alanında çift masajı yaptırdı.

Geceliği bin sterlinden başlayan odalarda konakladıkları belirtilirken, bu özel kaçamağın toplam maliyetinin 120 bin sterline kadar çıkmış olabileceği konuşuluyor.

İddialar bununla da sınırlı değil. Çiftin pazar sabahı saat 11.00 sularında otelden ayrıldığı, Lewis Hamilton’ın ana kapıyı kullandığı, Kim Kardashian’ın ise dikkat çekmemek için yan çıkışı tercih ettiği öne sürüldü.

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton cephesinden aşk iddialarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama gelmezken, sürpriz yakınlaşma magazin dünyasında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

isimyok

Yakısmadı lewı

Mesut Mutlu Bahtiyar

Pit stop yapmadan 100 bin sterline hallederdim ben...