Bir İçerik Üreticisi Havuçların Gerçek Rengini Ortaya Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 15:33

Sosyal medyada paylaşılan bir video, mutfakların vazgeçilmezi havuçla ilgili bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulattı. Bir içerik üreticisi markette sebze reyonunda çektiği videoda, havuçların aslında doğuştan turuncu olmadığını anlattı ve kısa sürede gündem oldu.

Videoda anlatılana göre, havuçların ilk halleri mor, beyaz ve sarı tonlarındaydı.

Yani bugün alıştığımız o turuncu renk, doğanın değil insan eliyle yapılan bir tercihin sonucu. Üstelik bu tercihin arkasında tamamen politik bir hikâye yatıyor. İçerik üreticisi bu hikayeyi şöyle anlatıyor: 

'Aslında havuç yıllar yıllar önce; mor, beyaz ve sarı renklerdeydi. Peki ne oldu da biz havuç deyince turuncu rengi düşünür olduk? İnanmayacaksınız ama cevap, Hollanda Siyaseti!!!

Hollandalı çiftçiler, İspanyol egemenliğine karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Orange Hanedanı’ndan Prens William’a (William of Orange) bir jest yapmak için, farklı renkteki havuçları melezleyerek ailenin sembol rengi olan TURUNCU renkte yeni bir havuç türü geliştiriyorlar...

Havuç, bu yeni rengi ile o kadar popüler oluyor ki, kısa sürede tüm dünyaya yayılıyor ve diğer renkleri gölgede bırakıyor.

Ne değişik değil mi? Nerdeeeen nereye :)'

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
