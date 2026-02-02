Bir İçerik Üreticisi Havuçların Gerçek Rengini Ortaya Çıkardı

Yani bugün alıştığımız o turuncu renk, doğanın değil insan eliyle yapılan bir tercihin sonucu. Üstelik bu tercihin arkasında tamamen politik bir hikâye yatıyor. İçerik üreticisi bu hikayeyi şöyle anlatıyor:

'Aslında havuç yıllar yıllar önce; mor, beyaz ve sarı renklerdeydi. Peki ne oldu da biz havuç deyince turuncu rengi düşünür olduk? İnanmayacaksınız ama cevap, Hollanda Siyaseti!!!

Hollandalı çiftçiler, İspanyol egemenliğine karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Orange Hanedanı’ndan Prens William’a (William of Orange) bir jest yapmak için, farklı renkteki havuçları melezleyerek ailenin sembol rengi olan TURUNCU renkte yeni bir havuç türü geliştiriyorlar...

Havuç, bu yeni rengi ile o kadar popüler oluyor ki, kısa sürede tüm dünyaya yayılıyor ve diğer renkleri gölgede bırakıyor.

Ne değişik değil mi? Nerdeeeen nereye :)'