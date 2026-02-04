onedio
Tarkan’dan Manifest Kızlarına Sahneden Destek

Tarkan’dan Manifest Kızlarına Sahneden Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.02.2026 - 08:35

Megastar Tarkan, İstanbul konserleriyle yalnızca müzik değil magazin gündemini de sallamaya devam ediyor. Günlerdir kapalı gişe devam eden konser serisinde sahneye çıkan Tarkan, bu kez seyirciler arasındaki sürpriz isimlere seslendi. Konseri izlemeye gelen Manifest üyeleri, Megastar’ın sözleriyle gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı. Samimi ve destek dolu mesajı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahneye dönen Megastar Tarkan, 19 Ocak’tan bu yana verdiği konserlerle adeta fırtına estiriyor.

Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi, hem gidenleri hem de gidemeyenleri heyecanlandırırken, Tarkan’ın sahnelere dönüşü şehirde ayrı bir gündem yarattı. Konser alanına gidip son anda bilet bulmaya çalışanlar, resmi satış sayfasını gün boyu yenileyen hayranlar derken, Tarkan konserleri konuşulmaya devam ediyor.

Bu kez 3 Şubat akşamı gerçekleşen konserden paylaşılan bir kesit sosyal medyada gündem oldu.

