Tarkan’dan Manifest Kızlarına Sahneden Destek
Megastar Tarkan, İstanbul konserleriyle yalnızca müzik değil magazin gündemini de sallamaya devam ediyor. Günlerdir kapalı gişe devam eden konser serisinde sahneye çıkan Tarkan, bu kez seyirciler arasındaki sürpriz isimlere seslendi. Konseri izlemeye gelen Manifest üyeleri, Megastar’ın sözleriyle gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı. Samimi ve destek dolu mesajı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahneye dönen Megastar Tarkan, 19 Ocak’tan bu yana verdiği konserlerle adeta fırtına estiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez 3 Şubat akşamı gerçekleşen konserden paylaşılan bir kesit sosyal medyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın