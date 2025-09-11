onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatma Turgut 2016 Senesinde Kavgalı Dağılan Model Grubunun Yeniden Bir Araya Gelebileceği Sinyallerini Verdi!

Fatma Turgut 2016 Senesinde Kavgalı Dağılan Model Grubunun Yeniden Bir Araya Gelebileceği Sinyallerini Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 17:26

Alternatif rock sahnesinin unutulmaz grubu Model’in hayranları, yıllar önce yaşanan dağılmanın ardından hala grubun geri dönmesini umut ediyordu. Grup dağıldıktan sonra solo kariyerinde büyük başarı elde eden Fatma Turgut, Pop Bizde programında kendisine yöneltilen “Bir araya gelir miydiniz?” sorusuna yanıt verdi. O cevap grubun hayranlarını sevindirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2005 yılında “A due Carmen” adıyla başlayan, sonrasında “Model” olarak anılan grup, alternatif rock sahnesine hızlı bir giriş yapmıştı.

2005 yılında “A due Carmen” adıyla başlayan, sonrasında “Model” olarak anılan grup, alternatif rock sahnesine hızlı bir giriş yapmıştı.

İzmir’de kurulan grubun son kadrosu; Fatma Turgut (vokal) ve Serkan Gürüzümcü (gitar) ile tamamlanmış, 2011’de çıkan “Diğer Masallar” albümüyle zirveye ulaşmıştı. “Buzdan Şato,” “Pembe Mezarlık” ve “Değmesin Ellerimiz” gibi unutulmaz şarkılarla dönemin müzik listelerinde üst sıralarda yer almışlardı.

Ancak 2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesi ve Can Temiz’in farklı müzikal yolculuklara yönelmesiyle Model resmen tarih oldu. Fatma Turgut, “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle bu ayrılığı özetlemişti.

Solo kariyerine devam eden Fatma Turgut ise yakaladığı başarılarla adından bahsettirmeye devam diyordu.

Solo kariyerine devam eden Fatma Turgut ise yakaladığı başarılarla adından bahsettirmeye devam diyordu.

Son single’ı “Yok Dönüş Geri” ile müzik listelerini sallayan sanatçı, sosyal medyada verdiği ilginç yanıtlarla da zaman zamangündem oluyor. “Bir müzik grubu kuracak olsanız adını ne koyardınız?” sorusuna “Bir daha müzik grubu kurmam” cevabını verdiği iddia edilen Turgut, kısa sürede X’te goygoy tufanı estirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

“Bir daha müzik grubu kurmam” sözleriyle goygoy konusu olan Turgut, bir belgesel, şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın