Fatma Turgut 2016 Senesinde Kavgalı Dağılan Model Grubunun Yeniden Bir Araya Gelebileceği Sinyallerini Verdi!

İzmir’de kurulan grubun son kadrosu; Fatma Turgut (vokal) ve Serkan Gürüzümcü (gitar) ile tamamlanmış, 2011’de çıkan “Diğer Masallar” albümüyle zirveye ulaşmıştı. “Buzdan Şato,” “Pembe Mezarlık” ve “Değmesin Ellerimiz” gibi unutulmaz şarkılarla dönemin müzik listelerinde üst sıralarda yer almışlardı.

Ancak 2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesi ve Can Temiz’in farklı müzikal yolculuklara yönelmesiyle Model resmen tarih oldu. Fatma Turgut, “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle bu ayrılığı özetlemişti.