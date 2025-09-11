Fatma Turgut 2016 Senesinde Kavgalı Dağılan Model Grubunun Yeniden Bir Araya Gelebileceği Sinyallerini Verdi!
Alternatif rock sahnesinin unutulmaz grubu Model’in hayranları, yıllar önce yaşanan dağılmanın ardından hala grubun geri dönmesini umut ediyordu. Grup dağıldıktan sonra solo kariyerinde büyük başarı elde eden Fatma Turgut, Pop Bizde programında kendisine yöneltilen “Bir araya gelir miydiniz?” sorusuna yanıt verdi. O cevap grubun hayranlarını sevindirdi.
2005 yılında “A due Carmen” adıyla başlayan, sonrasında “Model” olarak anılan grup, alternatif rock sahnesine hızlı bir giriş yapmıştı.
Solo kariyerine devam eden Fatma Turgut ise yakaladığı başarılarla adından bahsettirmeye devam diyordu.
“Bir daha müzik grubu kurmam” sözleriyle goygoy konusu olan Turgut, bir belgesel, şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
