Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut'un Yeni Grup Sorularına Verdiği Yanıt X'te Goygoy Tufanı Estirdi
Fatma Turgut, hem müzik sahnesinde hem sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son single'ı “Yok Dönüş Geri” ile solo kariyerine bir halka daha ekleyen başarılı sanatçı, bu kez yeni grup sorularına verdiği iddia edilen sözlerle sosyal medyaya damga vurdu! O cevap X'te goygoy tufanı estirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2005 yılında "A due Carmen" ismiyle kurulan, sonrasında ismini "Model" olarak değiştiren grup, alternatif rock müziğe getirdiği taze nefesle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Model grubunun dağılması, hayranlarını derinden sarsmış ve 2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesiyle birlikte grup, resmi olarak dağılma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Sahnede enerjisiyle devleşen Turgut, birçok ödül alarak tek başına devam ettiği müzik kariyerinde başarılarını sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın