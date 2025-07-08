Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut'un Yeni Grup Sorularına Verdiği Yanıt X'te Goygoy Tufanı Estirdi

İzmir’de gitarist Okan Işık, davul/perküsyoncu Aşkın Çolak ve bas gitarist Can Temiz tarafından kurulan grup son iki üyesi olan solist Fatma Turgut ve gitarist Serkan Gürüzümcü ile tamamlanmıştı.

Özellikle 2011 yılında yayınladıkları 'Diğer Masallar' albümüyle büyük çıkış yapan grup; 'Buzdan Şato,' 'Pembe Mezarlık' ve 'Değmesin Ellerimiz' gibi şarkılarla bir döneme damgasını vurdu. O dönem herkesin ağzında olan şarkılarıyla Türk müzik dünyasında büyük ses getiren grubun şarkıları da kısa sürede ezberlenmişti.

Grubun solisti Fatma Turgut, güçlü sesi ve sahne duruşuyla adından bahsettiriyordu.