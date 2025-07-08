onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut'un Yeni Grup Sorularına Verdiği Yanıt X'te Goygoy Tufanı Estirdi

Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut'un Yeni Grup Sorularına Verdiği Yanıt X'te Goygoy Tufanı Estirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 18:16

Fatma Turgut, hem müzik sahnesinde hem sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son single'ı “Yok Dönüş Geri” ile solo kariyerine bir halka daha ekleyen başarılı sanatçı, bu kez yeni grup sorularına verdiği iddia edilen sözlerle sosyal medyaya damga vurdu! O cevap X'te goygoy tufanı estirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2005 yılında "A due Carmen" ismiyle kurulan, sonrasında ismini "Model" olarak değiştiren grup, alternatif rock müziğe getirdiği taze nefesle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

2005 yılında "A due Carmen" ismiyle kurulan, sonrasında ismini "Model" olarak değiştiren grup, alternatif rock müziğe getirdiği taze nefesle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

İzmir’de gitarist Okan Işık, davul/perküsyoncu Aşkın Çolak ve bas gitarist Can Temiz tarafından kurulan grup son iki üyesi olan solist Fatma Turgut ve gitarist Serkan Gürüzümcü ile tamamlanmıştı. 

Özellikle 2011 yılında yayınladıkları 'Diğer Masallar' albümüyle büyük çıkış yapan grup; 'Buzdan Şato,' 'Pembe Mezarlık' ve 'Değmesin Ellerimiz' gibi şarkılarla bir döneme damgasını vurdu. O dönem herkesin ağzında olan şarkılarıyla Türk müzik dünyasında büyük ses getiren grubun şarkıları da kısa sürede ezberlenmişti.

Grubun solisti Fatma Turgut, güçlü sesi ve sahne duruşuyla adından bahsettiriyordu.

Model grubunun dağılması, hayranlarını derinden sarsmış ve 2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesiyle birlikte grup, resmi olarak dağılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Model grubunun dağılması, hayranlarını derinden sarsmış ve 2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesiyle birlikte grup, resmi olarak dağılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fatma Turgut'un “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle gündeme oturan ayrılma kararı uzun süre konuşuldu.

Özellikle grubun beyni olarak görülen Can Temiz'in yazarlık ve başka müzikal projelere yönelmesi, Fatma Turgut’un solo kariyere odaklanmasıyla “Model' efsanesi resmen tarihe karıştı...

Ama bu son, bir başlangıcın habercisiydi...

Model grubun dağılması sonrası Fatma Turgut, bireysel olarak da büyük bir başarıya imza attı. 2019’da çıkardığı “Elimde Dünya” albümüyle solo kariyerine resmi olarak adım atan sanatçı, özellikle 'Bir Varmış Bir Yokmuş,' 'Ayrılmam' ve 'Kırmızı'gibi parçalarla hem rock dinleyicisinin hem de büyük kitlelerin sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Sahnede enerjisiyle devleşen Turgut, birçok ödül alarak tek başına devam ettiği müzik kariyerinde başarılarını sürdürdü.

Sahnede enerjisiyle devleşen Turgut, birçok ödül alarak tek başına devam ettiği müzik kariyerinde başarılarını sürdürdü.

Aynı zamanda birçok festivalde, ödül töreninde ve sosyal projede aktif olarak yer alan, 2025 yılına “Yok Dönüş Geri” adlı yeni single’ıyla giriş yapan Fatma Turgut, hem müzikal hem de sahne performanslarıyla hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Ancak asıl gündeme gelişi kendisinin son açıklamasıyla oldu.

“Bir müzik grubu kuracak olsanız adını ne koyardınız?” sorusuna “Bir daha müzik grubu kurmam” şeklinde verdiği iddia edilen yanıt, sosyal medyada kısa sürede goygoy tufanı estirdi. Turgut'un o sözlerine X kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın