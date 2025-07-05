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Düğün Gününde Bebek Müjdesi Geldi: Oyuncu Beste Kökdemir Anne Olacağını Duyurdu!

Düğün Gününde Bebek Müjdesi Geldi: Oyuncu Beste Kökdemir Anne Olacağını Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 12:56

Güzel oyuncu Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine girdi. Ancak gecenin en büyük sürprizi, törenin sonunda geldi! Kökdemir ve Çatak çifti, bu mutlu günlerinde bir bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerine çifte mutluluk yaşattı.

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Güzelliği ve yeteneğiyle adından bahsettiren oyuncu Beste Kökdemir, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Güzelliği ve yeteneğiyle adından bahsettiren oyuncu Beste Kökdemir, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

İlk çıkışını 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Aslı karakteriyle yapan Beste Kökdemir, güzelliği ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşta adım attığı televizyon dünyasında Tatlı Küçük Yalancılar ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi iddialı yapımlarla adını duyuran Kökdemir, başrollerde boy gösterdiği Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Son olarak 2022’de başrolünü üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisiyle de adından sıkça söz ettiren Beste Kökdemir şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Son olarak 2022’de başrolünü üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisiyle de adından sıkça söz ettiren Beste Kökdemir şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 6 Mayıs 2025 tarihinde aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, bu mutlu haberlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştılar. 

İkilinin sade nişan töreni sosyal medyada beğeni toplarken Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak'ın düğünü 4 Temmuz günü gerçekleşti.

Düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Beste Kökdemir düğünün ardından ultrason karesiyle bebek müjdesini verdi!

Düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Beste Kökdemir düğünün ardından ultrason karesiyle bebek müjdesini verdi!

Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak, 2025 yılında gerçekleştirdikleri görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi. Mutlu çift, bu özel günlerinde hayranlarına bir de müjde verdi: geçtiğimiz gece gerçekleşen düğün karelerini sosyal medya hesabından paylaşan isim büyüyen karnıyla da dikkat çekti.

Beste Kökdemir anne olacağı haberiyle sevenlerine müjdeyi verdi!

Beste Kökdemir bebek haberini bu kareyle duyurdu! 🧿

Beste Kökdemir bebek haberini bu kareyle duyurdu! 🧿

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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