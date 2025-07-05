Düğün Gününde Bebek Müjdesi Geldi: Oyuncu Beste Kökdemir Anne Olacağını Duyurdu!
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Güzelliği ve yeteneğiyle adından bahsettiren oyuncu Beste Kökdemir, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Son olarak 2022’de başrolünü üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisiyle de adından sıkça söz ettiren Beste Kökdemir şimdilerde özel hayatıyla gündemde.
Düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Beste Kökdemir düğünün ardından ultrason karesiyle bebek müjdesini verdi!
Beste Kökdemir bebek haberini bu kareyle duyurdu! 🧿
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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