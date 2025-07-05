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Yok Böyle Estetik: Güzellik Merkezleri Sahibi Emsal Doğan Geçirdiği Operasyonla Gözlerinin Rengini Değiştirdi!

Yok Böyle Estetik: Güzellik Merkezleri Sahibi Emsal Doğan Geçirdiği Operasyonla Gözlerinin Rengini Değiştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 09:56

Güzellik merkezi sahibi Emsal Doğan, bu kez göz rengi değişikliğiyle gündeme geldi. Estetik bir uygulamayla kahverengi olan gözlerini ela-yeşil tonuna dönüştüren Doğan’ın bu tercihi sosyal medyada dikkat çekti. Daha önce şube açılışları ve etkinliklerle adından söz ettiren Emsal Doğan’ın yaptırdığı estetik operasyon merak konusu oldu.

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/emsal-dog...
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Güzellik sektöründeki girişimcilerinden biri olan Emsal Doğan, merkezleri ile birlikte adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güzellik sektöründeki girişimcilerinden biri olan Emsal Doğan, merkezleri ile birlikte adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kariyerine Almanya’da başlayan Doğan, kurucusu olduğu güzellik merkezleri zinciriyle hızla büyüdü. Şubeleriyle Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Doğan, güzellik kadar girişimcilik alanında da adından bahsettirmeye devam ediyor.

Emsal Doğan, son olarak yaptığı göz rengi operasyonuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emsal Doğan, son olarak yaptığı göz rengi operasyonuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Snobmagazin'in haberine göre, kahverengi gözlerini ela-yeşil tonlarına dönüştüren Doğan, bu işlemi lazerle değil özel bir boyama tekniğiyle yaptırdı.

“Göz dövmesi” olarak da bilinen, yaklaşık 30 dakika süren ve kalıcı bir değişim sağlayan işlemle yeni göz rengine kavuştuğunu söyleyen isim estetikte boyut atladı!

"Kirpiklerim hala orijinal ama göz rengim kalıcı değişti." şeklinde konuşan Emsal Doğan yaptırdığı estetik işlemi anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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