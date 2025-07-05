Yok Böyle Estetik: Güzellik Merkezleri Sahibi Emsal Doğan Geçirdiği Operasyonla Gözlerinin Rengini Değiştirdi!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/emsal-dog...
Güzellik merkezi sahibi Emsal Doğan, bu kez göz rengi değişikliğiyle gündeme geldi. Estetik bir uygulamayla kahverengi olan gözlerini ela-yeşil tonuna dönüştüren Doğan’ın bu tercihi sosyal medyada dikkat çekti. Daha önce şube açılışları ve etkinliklerle adından söz ettiren Emsal Doğan’ın yaptırdığı estetik operasyon merak konusu oldu.
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Güzellik sektöründeki girişimcilerinden biri olan Emsal Doğan, merkezleri ile birlikte adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Emsal Doğan, son olarak yaptığı göz rengi operasyonuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Kirpiklerim hala orijinal ama göz rengim kalıcı değişti." şeklinde konuşan Emsal Doğan yaptırdığı estetik işlemi anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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