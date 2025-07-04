Bir Estetik Vakası Daha mı? Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatile Çıkan Oğuzhan Koç'un Karın Kasları Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
Hürriyet'ten Deniz Boy'un kadrajına yakalanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Alaçatı'da tatil sezonunu açtı. Yoğun dizi temposunun ardından kısa bir kaçamak yapan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, Çeşme sahillerinde görüntülendi. Oğuzhan Koç'un karın kasları dikkat çekti.
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, kariyerindeki başarılı çıkışları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yerini alan isimlerden biri.
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Oğuzhan Koç, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ilişkisiyle dikkat çekiyor. Şarkıcı, Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırmıştı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un kadrajına yakalanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, dizi çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu Alaçatı’da aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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