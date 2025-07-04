Bir Estetik Vakası Daha mı? Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatile Çıkan Oğuzhan Koç'un Karın Kasları Dikkat Çekti!

Çiftin ilişkisi, yakın arkadaşları Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez dedikodulara konu olmuştu.

Çok geçmeden ikili el ele kameralara yakalanmıştı. Sonradan Berfu Yenenler'in çapkınlılarıyla ortaya çıktığını öğrendiğimiz bu ikili kısa sürede gündemin en dikkat çeken ilişkilerinden biri oldu. Hazal Subaşı'nın başrolünde olduğu “İlk ve Son” dizisinin galasında yan yana görülen çift ilişkilerini göz önünde yaşamaktan da geri durmuyor. Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşımlar yapan ikili ilk birlikte pozlarını yılbaşında vermişti.

Birbirlerine bir hayli yakıştırılan çiftimiz son olarak Oğuzhan Koç'un Subaşı için bir şarkı yapma planından bahsetmesiyle gündeme gelmişti. “Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir” şeklinde konuşan Koç sevgilisiyle birlikte sezonu açtı.