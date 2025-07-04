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Bir Estetik Vakası Daha mı? Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatile Çıkan Oğuzhan Koç'un Karın Kasları Dikkat Çekti!

Bir Estetik Vakası Daha mı? Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatile Çıkan Oğuzhan Koç'un Karın Kasları Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 21:51

Hürriyet'ten Deniz Boy'un kadrajına yakalanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Alaçatı'da tatil sezonunu açtı. Yoğun dizi temposunun ardından kısa bir kaçamak yapan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, Çeşme sahillerinde görüntülendi. Oğuzhan Koç'un karın kasları dikkat çekti.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, kariyerindeki başarılı çıkışları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yerini alan isimlerden biri.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, kariyerindeki başarılı çıkışları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yerini alan isimlerden biri.

Kariyerinde “Gecenin Sonuna Yolculuk”, “Yağmurlardan Sonra”, “Yavaşça” ve “Kendine İyi Bak” gibi sayısız hit bulunan Oğuzhan Koç, müzik dünyasının favori isimlerinden.

Oğuzhan Koç, uzun süredir beklenen sürprizini sonunda hayranlarıyla buluşturmuş ve Merve Özbey ile birlikte “Geçsin Yıllar” adlı duygusal bir düete imza atmıştı. Çıkışıyla birlikte müzik listelerinde hızla yükselen parça kadar Oğuzhan Koç'un özel hayatı da şu sıralar bir hayli yükselişte.

Oğuzhan Koç, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ilişkisiyle dikkat çekiyor. Şarkıcı, Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırmıştı.

Oğuzhan Koç, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ilişkisiyle dikkat çekiyor. Şarkıcı, Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırmıştı.

Çiftin ilişkisi, yakın arkadaşları Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez dedikodulara konu olmuştu.

Çok geçmeden ikili el ele kameralara yakalanmıştı. Sonradan Berfu Yenenler'in çapkınlılarıyla ortaya çıktığını öğrendiğimiz bu ikili kısa sürede gündemin en dikkat çeken ilişkilerinden biri oldu. Hazal Subaşı'nın başrolünde olduğu “İlk ve Son” dizisinin galasında yan yana görülen çift ilişkilerini göz önünde yaşamaktan da geri durmuyor. Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşımlar yapan ikili ilk birlikte pozlarını yılbaşında vermişti.

Birbirlerine bir hayli yakıştırılan çiftimiz son olarak Oğuzhan Koç'un Subaşı için bir şarkı yapma planından bahsetmesiyle gündeme gelmişti. “Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir” şeklinde konuşan Koç sevgilisiyle birlikte sezonu açtı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un kadrajına yakalanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, dizi çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu Alaçatı’da aldı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un kadrajına yakalanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, dizi çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu Alaçatı’da aldı.

Oğuzhan Koç'un deniz kenarındaki pozlarındaki fitliği dikkat çekerken, karın kasları da gözlerden kaçmadı. Koç'un karın kaslarının belirginliği akıllara estetik iddialarını getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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