Türkiye Alevler İçindeyken Yeni Şarkısı 'Yangın Var'ı Yayınlayan Kerimcan Durmaz Tepkileri Üzerine Çekti
Türkiye genelinde birçok bölgede alevler yükselirken, orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu hassas dönemde DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 4 Temmuz'da “Yangın Var” adlı yeni single’ını yayınladı. Ancak şarkının ismi ve yayınlandığı zamanlama, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepki çekti.
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Bir dönem sosyal medyayı kasıp kavuran, DJ kabinlerinden sahne şovlarına, televizyon ekranlarından polemiklere uzanan Kerimcan Durmaz son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri.
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Yaklaşık 1,5 ay süren tutukluluğun ardından, Kerimcan Durmaz ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilen bu zorlu günlerde, sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı.
Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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