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Türkiye Alevler İçindeyken Yeni Şarkısı 'Yangın Var'ı Yayınlayan Kerimcan Durmaz Tepkileri Üzerine Çekti

Türkiye Alevler İçindeyken Yeni Şarkısı 'Yangın Var'ı Yayınlayan Kerimcan Durmaz Tepkileri Üzerine Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 21:07

Türkiye genelinde birçok bölgede alevler yükselirken, orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu hassas dönemde DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 4 Temmuz'da “Yangın Var” adlı yeni single’ını yayınladı. Ancak şarkının ismi ve yayınlandığı zamanlama, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepki çekti.

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Bir dönem sosyal medyayı kasıp kavuran, DJ kabinlerinden sahne şovlarına, televizyon ekranlarından polemiklere uzanan Kerimcan Durmaz son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri.

Bir dönem sosyal medyayı kasıp kavuran, DJ kabinlerinden sahne şovlarına, televizyon ekranlarından polemiklere uzanan Kerimcan Durmaz son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri.

Sosyal medyadan çıkış yapıp Instagram’ın yıldız isimlerinden biri haline gelen Durmaz, son zamanlarda gündeme aldığı tepkilerle düşer oldu.

YouTube'a yönelmesinin ardından arkadaşı Samet Liçina ile paylaştığı videolarala büyük izlenmelere ulaşan Kerimcan Durmaz hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Sahne şovları, DJ'liği, iddialı paylaşımları ve tartışmalı açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1,5 ay süren tutukluluğun ardından, Kerimcan Durmaz ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Yaklaşık 1,5 ay süren tutukluluğun ardından, Kerimcan Durmaz ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ardından Kerimcan Durmaz bir süre boyunca sessizliğini korumuş, “Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla inanılmaz bir özlem içerisindeydim… Onlarla zaman geçirmek için can atıyorum” açıklamasının ardından ise yayınladığı bir videoda yaşadıklarından bahsetmişti.

Kerimcan Durmaz, tutukluluğu sona erdikten bir süre sonra sahneye hızlı bir dönüş yaptı. İstanbul’daki bir mekandaki DJ performansıyla gündeme gelen Durmaz, paylaşımlarına da birer birer dönmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Durmaz’ın çaldığı Volkan Konak şarkıları dikkat çekmişti.

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilen bu zorlu günlerde, sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı.

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilen bu zorlu günlerde, sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı.

DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz, 4 Temmuz günü “Yangın Var” isimli yeni single’ını yayınladı. Ancak şarkının ismi ve yayınlandığı zamanlama, özellikle X  kullanıcılarının tepkisini çekti. Yangınlarla mücadele edilen zorlu süreçte “Yangın Var” isimli şarkının çıkışı, birçok kişi tarafından “zamansız ve duyarsız” olarak yorumlandı.

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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