Oyuncu Serel Yereli İzmir'deki Orman Yangınlarının Ardından Gözyaşları İçerisinde Paylaşım Yaptı!
Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle İzmir’de etkisini sürdüren orman yangınları, hem doğaya hem de insanlara büyük zarar veriyor. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü, yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bu zor günlerde, yangınların yarattığı yıkım ve endişe toplumun her kesiminde hissediliyor.
Bu süreçte, oyuncu Serel Yereli’nin gözyaşları içinde yaptığı içten paylaşım, kısa sürede gündeme yerleşti.
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Türkiye, temmuz ayının ilk haftasında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir’in Ödemiş ve Buca ilçelerinde halen kontrol altına alınamayan yangınlar başta olmak üzere, Ege Bölgesi genelinde pek çok noktada benzer tehditler yaşanıyor.
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İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki orman yangınlarına ünlü isimler de duyarsız kalmadı.
Yangının yarattığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan isimlerden biri ise oyuncu Serel Yereli oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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