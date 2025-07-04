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Oyuncu Serel Yereli İzmir'deki Orman Yangınlarının Ardından Gözyaşları İçerisinde Paylaşım Yaptı!

Oyuncu Serel Yereli İzmir'deki Orman Yangınlarının Ardından Gözyaşları İçerisinde Paylaşım Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 17:53

Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle İzmir’de etkisini sürdüren orman yangınları, hem doğaya hem de insanlara büyük zarar veriyor. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü, yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bu zor günlerde, yangınların yarattığı yıkım ve endişe toplumun her kesiminde hissediliyor. 

Bu süreçte, oyuncu Serel Yereli’nin gözyaşları içinde yaptığı içten paylaşım, kısa sürede gündeme yerleşti.

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Türkiye, temmuz ayının ilk haftasında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir’in Ödemiş ve Buca ilçelerinde halen kontrol altına alınamayan yangınlar başta olmak üzere, Ege Bölgesi genelinde pek çok noktada benzer tehditler yaşanıyor.

Türkiye, temmuz ayının ilk haftasında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir’in Ödemiş ve Buca ilçelerinde halen kontrol altına alınamayan yangınlar başta olmak üzere, Ege Bölgesi genelinde pek çok noktada benzer tehditler yaşanıyor.

Özellikle Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz gecesi başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Suçıktı, Üzümlü, Ortaköy, Köseler, Karadoğan ve Yeniköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Buca’nın Zafer Mahallesi yakınlarında ise yaklaşık 20 saattir devam eden bir başka yangına müdahale sürüyor. Çeşme’de çıkan yangın ise yetkililerin hava ve kara araçlarıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki orman yangınlarına ünlü isimler de duyarsız kalmadı.

İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki orman yangınlarına ünlü isimler de duyarsız kalmadı.

Cemal Can Canseven’den Bergüzar Korel’e, Arzu Sabancı’dan Can Bonomo’ya, Demet Akalın’dan Hande Erçel’e kadar pek çok sanatçı ve sosyal medya fenomeni, sosyal medya hesaplarından yangının büyüklüğüne dikkat çekti ve yardım çağrısında bulundu. Sinan Akçıl yangınların önlenmesi ve müdahalenin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, Bilge Öztürk yangından zarar gören sörf okulunu paylaşmış ve bölgedeki kayıplara da dikkat çekerek kamuoyunun desteğini artırmaya çalışmıştı.

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarından bu içeriğimizde bahsettik:

Yangının yarattığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan isimlerden biri ise oyuncu Serel Yereli oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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